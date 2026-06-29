大行晨报 - 加息预期支撑美元｜大行晨报

美元上周维持强势，受助于市场对美联储年内加息强烈预期。根据CME FedWatch Tool，交易员预计美联储12月加息概率已升至约86%，而会议召开前仅为61%左右；目前9月加息25个基点的概率约为72%。由于周五为美国独立日假期，美国提前于周四公布6月非农就业报告，而在此之前，周二将有美国6月消费者信心指数和5月JOLTS职位空缺，周三则公布ADP民间就业报告和制造业PM。



本周迎来美国就业数据



日本方面，最新公布东京6月核心消费者价格指数（剔除生鲜食品）按年上涨1.6%，符合市场预期，高于5月的1.3%，显示中东冲突带来的物价压力正在扩大。剔除生鲜食品和燃料的「核心-核心」CPI按年上涨1.9%，高于5月的1.6%，该指数被日本央行视为衡量潜在通胀趋势的更优指标，并可望为日本央行7月政策会议的重要参考。日本央行本月已加息至31年来最高水准，并暗示若物价压力持续，将进一步收紧货币政策。



美元兑日圆上周逼近40年来高位，纵管官方干预警报频频拉响；汇价过去7周有6周收涨。尽管美联储基准利率维持在3.50%至3.75%，而日本央行尽管在6月将基准利率上调至1995年以来最高水准，但政策利率仍仅为1%。美联储紧缩预期坚挺、持续缩表支撑美债收益率，而日本央行收紧力度偏弱，套息交易持续打压日圆。日本财务大臣片山皋月上周初与美国财长贝森特举行了线上会议，重点讨论针对日圆疲势的政策应对措施，其中可能包括汇市干预。片山皋月表示当局已做好随时应对汇率波动的准备。



美元兑日圆续呈走高，正冲向162关口。技术图表所见，平均线保持多头排列，美元兑日圆整体仍维持偏强走向，然而相对强弱指标正处超买区域，显示上行动能可能逐步放缓。支持将参考位于161.20的上升趋向线，其后则会留意25天平均线160.35，若然此区亦失守，则或见汇价有开展调整的倾向，下一级看至50天平均线159.30及158，延伸支撑看至157.30水准。至于向上留意162，较大阻力估计为162.80以至164，随后预估为165水平。



美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，当前汇价正居于此区之上，将或见触发又一波延伸升势，较大阻力指向0.8150及100周平均线0.8280水准，关键直指0.85关口。较近支持回看0.80关口，下一级料为250天平均线0.7930及0.7870，较大支持预估在0.7760及0.7670水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

