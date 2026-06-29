刘伟利 - Google的价格与成本 | 巨B讲投资

Google母公司Alphabet近日股价在市场骤降：上周一（22日）急跌逾7%，创下数月来最大单日跌幅。表面上，市场把原因归咎于两位重量级AI科学家相继离开。其一是诺贝尔奖得主John Jumper转投Anthropic；其二是Google资深研究员Noam Shazeer加入OpenAI。这些人事变动确实容易引发外界猜测：人才是否出走、研发动能是否受影响、未来竞争是否变弱。



但更值得注意的是，同一天市场出现恐慌情绪，却也有另一种讯号逆势而来。巴菲特旗下波克夏海瑟威基金在近期反而增加持有Alphabet股份。然而，Google的股价还在接近历史高位，这不禁让人想像是否因为巴菲特退休，所以旗下基金已经改变了过往他们价值股票投资方式，还是我们未看到Google的某一些价值呢？



回顾过去两年，市场对生成式AI的讨论多着重于「模型能力」。各大企业竞相投入巨额资金，砸GPU、建数据中心、训练更大型模型，仿佛谁把模型做得更强，谁就能取得胜利。无论是OpenAI的GPT系列、Anthropic的Claude，或Google的Gemini，都投入同一场技术军备竞赛。只是当市场热度推进到一定程度，模型本身逐渐不再是唯一的分水岭。



Google其实早就释出转型方向。过去一年，Gemini API的定价持续下调，尤其Gemini Flash系列的价格，明显低于同级竞争产品，并且提供相对更多的免费使用额度。同时，Google也重新调整面向消费者的方案：将Gemini Advanced整合到Google One AI Premium方案，并推出学生优惠与免费试用计划，实质降低一般用户的使用门槛。这些举措看似低调，实际上却是在回答一个更现实的问题——在激烈竞争中，用户究竟为甚么会选择你？不只因为你「最强」，还因为你「用得起」。



因此，对投资者而言，真正的警示不在于科学家是否离开，而是市场开始逐步理解：AI下一场竞争重点，可能从「模型能力之争」转向「价格与成本之争」。当Token逐渐商品化，大模型企业终究必须面对现实——在同样用量与同样需求下，谁能以最低成本提供最高智能，谁就更可能成为长期赢家。换言之，当商业模型成熟，市场将用财务结果而非研究光环来定价。



波克夏的增持，某种程度也可解读为其对Alphabet几项核心能力的信心，包括搜寻业务的基本盘、云端基础设施的长期布局，以及成本优化的可持续性。在AI从技术浪漫走向商业实作的转折点，能掌握成本结构、并让效率真正落到营运成果上的公司，才能在洗牌中站稳。



最后，这次事件对投资者的提醒是：短期波动不应掩盖长期价值。面对AI产业可能出现的价格战与利润压力，企业需要强化效率、控制成本；投资人则应更重视具成本优势与长期护城河的公司。当变局真正展开，先看懂成本与价值的人，往往更能把握下一轮机会。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

