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关志康 - 时代变迁：从「零存整付」到「及时行乐」 | 神耆商机

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关志康
29分鐘前
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产经 专栏
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　　茶聚间，有朋友刚从意大利回来，半开玩笑地抱怨：「现在去哪里旅行都人山人海，不少年轻人好像不用上班。」这种观察并非全无根据。疫后香港外游人次已回复至疫情前约八至九成，短途航线成为主流；廉航长期压低票价，若提早预订，往返日本的机票往往不足1000港元。

　　有旅行社老板说得直接：「以前旅行是花钱，现在某程度上是省钱。」在香港，一个普通周末的餐饮与消费动辄数百甚至上千元；相较之下，数天的短途旅行，食宿开支未必更高。于是，旅行不再是辛苦储蓄后的奖励，而逐渐变成一种可负担的日常选项。

　　这种转变，背后其实是理财逻辑的改写。上一代人熟悉「零存整付」的模式：每月固定储蓄，配合当年银行定期利率动辄5至8厘，以及资产价格长期上升，「只要肯挨肯储，生活终会改善」几乎是一条可预期的路径。但这个前提，今天已经动摇。

　　过去十多年，香港实际利率长期处于低位，甚至出现「负实际利率」（利率低于通胀）。回看前几年，港元存款利率普遍低于2厘，而同期通胀约在2%至3%之间徘徊，意味着储蓄的实际购买力不升反跌，「复利」的吸引力大幅削弱。

　　同时，资产回报亦不再稳定。恒生指数自2018年高位回落后，长期在约16000至22000点之间徘徊。有金融前辈坦言，这是对现实的理性回应：「当你发现储十年，购买力未必增加，甚至可能倒退，而未来又充满变数，自然会重新分配资源。」

　　新一代人不再相信单靠线性储蓄可以带来吸引的回报。他们更倾向透过转工、技能提升、投资理财甚至发展副业，寻找更佳的路径。问题或许不在于哪一代人更努力，而在于时代已经改变了「努力」的定义。

健康教育基金会主席
关志康
 

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