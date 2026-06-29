彭丽婷 - 「十五五」20万亿能源规划与香港机遇 | 零碳筑迹

国家发展改革委与国家能源局近期印发《新型能源体系建设「十五五」规划》，明确提出「十五五」期间能源重点项目和新业态投资规模将超过20万亿元。这庞大的投资计划标志着我国能源发展将全面转向清洁低碳与安全高效，也为具备资金与技术优势的香港企业带来切实的市场机遇。



在宏观层面，这20万亿投资主要聚焦于强化能源安全保障、推进绿色低碳转型以及发展新质生产力。规划强调，新能源主体地位将进一步突出，电源侧新能源投资比重将提升至近60%。同时，国家将加力推进「算电协同」，鼓励具备条件的算力设施实现绿电直连，并支持新型储能与虚拟电厂等灵活调节资源的发展。这意味着，未来的能源市场不仅是发电与输电的市场，更是数字化能源管理与综合能源服务的市场。



对于香港而言，这20万亿投资提供了明确的参与路径。国家能源局明确表示，「十五五」期间将坚持开门搞建设，加力支持民营企业投身新型能源体系，扩大民营企业在能源重大项目及新业态中的投资空间。香港作为国际金融中心，拥有丰富的绿色金融资源与成熟的专业服务体系。香港企业可以通过绿色债券、产业基金等金融工具，为内地的风光储氢一体化基地、零碳园区等项目提供资金支持。



同时，香港在绿色科技领域的研发优势也能与内地的产业化能力形成互补。例如，近期香港与东莞签署投资意向协议，共建可持续航空燃料（SAF）产业链，正是「科研在香港、生产在内地」模式的典型示范。此外，在应对人工智能发展带来的算力能耗激增方面，香港在数据中心节能、虚拟电厂算法及能源数字化管理等领域的技术积累，能够直接对接内地庞大的「算电协同」市场需求。



面对这一历史性机遇，香港企业应主动对接国家「十五五」规划。一方面，可联合内地企业参与新能源装备制造、综合能源服务及绿色基础设施建设等实体项目；另一方面，发挥「超级联络人」作用，引入国际标准与资金，助力内地新能源企业拓展海外市场。



「十五五」新型能源体系的建设是一项系统工程。香港凭借其独特的金融与创科优势，不仅能在这20万亿的投资蓝海中分享发展红利，更能为国家实现「双碳」目标与能源转型贡献实质力量。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷

