Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 「十五五」20万亿能源规划与香港机遇 | 零碳筑迹

零碳筑迹
零碳筑迹
彭丽婷
29分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　国家发展改革委与国家能源局近期印发《新型能源体系建设「十五五」规划》，明确提出「十五五」期间能源重点项目和新业态投资规模将超过20万亿元。这庞大的投资计划标志着我国能源发展将全面转向清洁低碳与安全高效，也为具备资金与技术优势的香港企业带来切实的市场机遇。

　　在宏观层面，这20万亿投资主要聚焦于强化能源安全保障、推进绿色低碳转型以及发展新质生产力。规划强调，新能源主体地位将进一步突出，电源侧新能源投资比重将提升至近60%。同时，国家将加力推进「算电协同」，鼓励具备条件的算力设施实现绿电直连，并支持新型储能与虚拟电厂等灵活调节资源的发展。这意味着，未来的能源市场不仅是发电与输电的市场，更是数字化能源管理与综合能源服务的市场。

　　对于香港而言，这20万亿投资提供了明确的参与路径。国家能源局明确表示，「十五五」期间将坚持开门搞建设，加力支持民营企业投身新型能源体系，扩大民营企业在能源重大项目及新业态中的投资空间。香港作为国际金融中心，拥有丰富的绿色金融资源与成熟的专业服务体系。香港企业可以通过绿色债券、产业基金等金融工具，为内地的风光储氢一体化基地、零碳园区等项目提供资金支持。

　　同时，香港在绿色科技领域的研发优势也能与内地的产业化能力形成互补。例如，近期香港与东莞签署投资意向协议，共建可持续航空燃料（SAF）产业链，正是「科研在香港、生产在内地」模式的典型示范。此外，在应对人工智能发展带来的算力能耗激增方面，香港在数据中心节能、虚拟电厂算法及能源数字化管理等领域的技术积累，能够直接对接内地庞大的「算电协同」市场需求。

　　面对这一历史性机遇，香港企业应主动对接国家「十五五」规划。一方面，可联合内地企业参与新能源装备制造、综合能源服务及绿色基础设施建设等实体项目；另一方面，发挥「超级联络人」作用，引入国际标准与资金，助力内地新能源企业拓展海外市场。

　　「十五五」新型能源体系的建设是一项系统工程。香港凭借其独特的金融与创科优势，不仅能在这20万亿的投资蓝海中分享发展红利，更能为国家实现「双碳」目标与能源转型贡献实质力量。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷
 

最Hit
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
00:50
九龙城法院外红Van铲行人路1死18伤 男途人重创送院亡 司机涉危驾被捕
突发
6小時前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
7小時前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
11小時前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
12小時前
第69期六合彩今晚（28日）搅珠。
六合彩︱3000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
4小時前
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
陈滢海岛狂派喷血福利 细码比坚尼包不住丰满上围 诱人S形曲线凹凸有致极吸睛
影视圈
7小時前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
7小時前
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
13小時前
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮
时事热话
10小時前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
3小時前
更多文章
彭丽婷 - 青衣建造大楼释工程机械产业新机遇 | 零碳筑迹
　　根据香港特区政府发展局、政府资讯中心（GIC）6月最新招标进度公告，全港首座建造业专属多层先进生产设施——青衣先进建造业产业大楼，现已进入政府标书审核及专家联合评标阶段。此项目招标由发展局牵头规划，以工业化建造、机械集约化营运为核心定位，旨在破解香港土地稀缺、工地空间不足、建造人力短缺等行业问题，全面带动本地工程机械产业迭代发展，适配北部都会区及新田科技城的海量基建需求。 　　该产业大楼
2026-06-22 02:00 HKT
零碳筑迹