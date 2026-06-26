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郭家耀 - 大家乐估值有望重估 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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郭家耀
2小時前
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产经 专栏
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　　大家乐（341）去年录得股东应占溢利1.641亿元，下跌29.5%，集团期内收入81.83亿元，减少4.5%。经调整EBITDA为5.726亿元，下降16.7%。集团下半年的表现显著复苏，股东应占溢利较上半年大幅上升151.1%，显示管理层快速应对措施已初见成效。

　　大家乐采取多项优化行动，包括整合香港门店网络，关闭低效益分店，同时开设小型门店以提升效率。内地业务虽受外卖平台价格战影响，但仍维持盈利能力。多元化业务展现强韧性，休闲餐饮贡献提升，机构饮食业务的市场占有率亦持续扩大。

　　集团展现对股东的回馈决心。末期息每股30仙，按年增加20%，连同中期息10仙，全年维持派息40仙，派息比率高达141.4%，反映现金流充裕。

　　管理层亦计划以最高5000万元内部资金在公开市场回购股份，有望提振市场信心并推动股价重估。入巿价5.2元，目标价6元，止蚀价4.7元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

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