朱红 - 中芯逆市造好 追「17584」 | 窝轮热炒特区

美光科技季绩胜预期，带动环球晶片股份上涨。中芯国际（981）股价逆市造好，曾高见88.7元。如看好中芯，可留意中芯认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



报道指阿里巴巴（9988）及旗下千问被美国AI企业Anthropic指控不当存取其大模型数据，阿里股价受压，曾跌逾5%低见94元，创年多新低。如看好阿里，可留意阿里认购证「13817」，行使价118元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明年1月到期。



据报美国今年第一季经常帐赤字进一步扩大至逾2268亿美元，高于市场预期，外围股市走势各异，恒指则持续受压，一度跌逾400点，失守两万三关口，创年多新低。



如看好恒指，可留意恒指牛证「69017」，收回价22418点，实际杠杆31倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「69601」，收回价22318点，实际杠杆27倍，明年12月到期。



如看淡恒指，可留意新上市恒指熊证「65288」，收回价23718点，28年4月到期；或可留意恒指熊证「63265」，收回价24018点，实际杠杆20倍，28年4月到期。



建滔积层板（1888）股价逆市升逾一成，升越百元关口，曾高见107.2元，再创新高。如看好建板，可留意新建板认购证「13870」，行使价128.88元，实际杠杆2倍，明年2月到期。如看淡建板，可留意建板认沽证「13714」，行使价46.88元，实际杠杆1倍，明年4月到期。



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朱红