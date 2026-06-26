Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 中芯逆市造好 追「17584」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美光科技季绩胜预期，带动环球晶片股份上涨。中芯国际（981）股价逆市造好，曾高见88.7元。如看好中芯，可留意中芯认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　报道指阿里巴巴（9988）及旗下千问被美国AI企业Anthropic指控不当存取其大模型数据，阿里股价受压，曾跌逾5%低见94元，创年多新低。如看好阿里，可留意阿里认购证「13817」，行使价118元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明年1月到期。

　　据报美国今年第一季经常帐赤字进一步扩大至逾2268亿美元，高于市场预期，外围股市走势各异，恒指则持续受压，一度跌逾400点，失守两万三关口，创年多新低。

　　如看好恒指，可留意恒指牛证「69017」，收回价22418点，实际杠杆31倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「69601」，收回价22318点，实际杠杆27倍，明年12月到期。

　　如看淡恒指，可留意新上市恒指熊证「65288」，收回价23718点，28年4月到期；或可留意恒指熊证「63265」，收回价24018点，实际杠杆20倍，28年4月到期。

　　建滔积层板（1888）股价逆市升逾一成，升越百元关口，曾高见107.2元，再创新高。如看好建板，可留意新建板认购证「13870」，行使价128.88元，实际杠杆2倍，明年2月到期。如看淡建板，可留意建板认沽证「13714」，行使价46.88元，实际杠杆1倍，明年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
7小時前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
8小時前
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
9小時前
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
社会
7小時前
陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱
02:30
陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱
影视圈
12小時前
陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复
04:32
陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复
影视圈
11小時前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
6小時前
陈晓华首回应跟朱敏瀚分手  自爆几乎晕倒街头：冇乜人知我唔舒服  冷漠反击零关注前度
01:51
陈晓华首回应跟朱敏瀚分手  自爆几乎晕倒街头：冇乜人知我唔舒服  冷漠反击零关注前度
影视圈
12小時前
陈敏儿安息礼｜萧潮顺长文悼挚友  难忘慈母照顾患血癌文诺  为廖启智与长子关系仆心仆命
陈敏儿安息礼｜萧潮顺长文悼挚友  难忘慈母照顾患血癌文诺  为廖启智与长子关系仆心仆命
影视圈
10小時前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
更多文章
朱红 - 华虹再创新高 留意「13488」 | 窝轮热炒特区
　　据报台积电调涨晶圆代工价格，涵盖7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5至10%。华虹宏力（1347）股价显著造好，曾升近两成高见199.2元，再创新高。如看好华虹可留意认购证「13488」，行使价288.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29917」，行使价114.7元，实际杠杆2倍，今年12月到期。 　　晶片股份普遍造好，中芯国际（981）股价于20天线见支
2026-06-25 02:00 HKT
窝轮热炒特区