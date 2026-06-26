闻风至 - 中兴兜底短线反弹概率高 | 鲜股落镬

港股反弹一日过后即回复跌势，恒生指数周四一度失守两万三关，最低见22978点，挫达434点，创一年新低。最终收报23076点，跌335点。全日成交金额3257.8亿元。



中兴通讯（763）于最近3个交易日连续下试24元关口仍然守得住，短线企稳概率正在提升，接下来如能走出兜底势头将会更为理想，上望首个阻力位将落在28元关口，预料在内地启动工业5G独立专网试点之后，中兴反弹概率不低。



报道指，国家工信部联合国务院国资委等五部门共同启动工业5G独立专网试点，支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网，鼓励「5G+工业互联网」融合应用城市试点率先开展独立专网建设工作。



首站先上望28元



试点内容包括部署基础设施、创新应用场景、建设管理平台、探索建设模式、做好安全保障等五个方面。其中提出，积极挖掘高速传输、超低时延、通感一体、无源物联、高精定位、网络智能等5G/5G演进（5G-A）技术特性的应用潜力，加速5G深入生产与管理各环节，聚焦行业需求提高应用场景适配性，推动全流程管控、协同生产等创新应用，加快独立专网与工业生产深度融合。



另一方面，中兴通讯首席发展官崔丽近日提出，当前世界正经历深层范式转换，AI技术保持高速迭代，市场需求从「千人一面」走向「一人千面」，不确定性成为唯一确定性。



崔丽又指，面向「人机共生」的未来，中兴通讯坚守价值贡献者的生态定位，坚持开放合作，持续创新突破，携手全球伙伴构建更加强大繁荣的良性生态。



中兴通讯一直是5G基建的重点概念股，其在工业专网、5G-A、通感一体、边缘计算等领域均具备成熟方案。政策明确要求加速5G深入生产与管理环节，提升场景适配性，推动全流程管控与协同生产等创新应用，可望为中兴带来更理想的经营环境，再加上集团在AI及机械人领域上已累积大量技术，有指今年将是机械人出货量爆发的一年，都可能为中兴业绩表现带来巨大转机。



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