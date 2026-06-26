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大行晨报 - 金价进入回调时期｜大行晨报

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　　近日商品市场表现不佳，金价与油价齐挫。美国财长贝森特表示，新任联储局主席沃什对于降低通胀的态度强硬，市场解读联储局大机会恢复加息，或者联邦基金利率将大机会下半年维持高位水平。美元持续走高，并于本周三盘中高见101.8水平，创去年5月来新高。美元走强情况下，现货金价跌破每盎司4000美元水平，长达3年的黄金牛市或暂告一段落；加上美伊和平谈判过后，更多运油轮驶过霍尔木兹海峡，市场避险情绪回落，纽约期油自3月初以来首次跌穿每桶70美元。

　　现货金价自今年1月创每盎司5595美元的历史高位后，走势持续在高位调整，并在3月失守50天线。虽然金价一度反弹向上，但仍受制于50天线，并于近期再失守250天线，现货黄金本周三低见每盎司3959美元，金价由今年1月高位回撤幅度近30%。执笔之时，美国的PCE物价指数尚未公布，如PCE数据升温或超出市场预期，美汇指数有机会再上扬使金价走势受压。

　　近期华尔街多间大行纷纷下调对现货金价的目标，继高盛之后，德意志银行亦下调对金价的预测，估计金价第3季见每盎司4300美元，第4季金价预测亦调低至4800美元，花旗则表示由于年内美国利率可能于高位徘徊，该行把近期金价目标从每盎司4300美元下调至4000美元。展望未来金价走势，我们将下半年现货金价预测调低至每盎司3600美元。从技术走势上看，现货黄金从今年1月29日高位每盎司5598美元，回调至2月3日每盎司4396美元，回调幅度达21.4%，而金价在3月中第二轮的回调同样接近21%，因此我们预测金价有机会下试每盎司3850美元，以满足过去两次整调幅度，并于每盎司3600美元见支持。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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