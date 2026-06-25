朱红 - 华虹再创新高 留意「13488」 | 窝轮热炒特区

据报台积电调涨晶圆代工价格，涵盖7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5至10%。华虹宏力（1347）股价显著造好，曾升近两成高见199.2元，再创新高。如看好华虹可留意认购证「13488」，行使价288.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29917」，行使价114.7元，实际杠杆2倍，今年12月到期。



晶片股份普遍造好，中芯国际（981）股价于20天线见支持，曾升逾一成高见86.45元。如看好中芯可留意认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



报道指国务院总理李强在夏季达沃斯论坛致辞，表示中国科技进步和产业升级给世界带来更多发展机遇，下一步将推进科技创新和产业创新深度融合，持续强化科技和产业相互促进良性循环。恒指低位反弹，升约百点在23400点附近整固。如看好恒指可留意牛证「65320」，收回价22918点，实际杠杆38倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「63265」，收回价24018点，28年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红