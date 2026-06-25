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利贞 - 泡泡玛特盈利能力续提升 | 实力股起底

实力股起底
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利贞
1小時前
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产经 专栏
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近年内地消费市场虽然受到经济环境及消费信心影响，但潮流玩具及IP经济却展现出强劲增长动力。随着年轻消费群体对情感消费、收藏文化及个性化产品需求不断提升，潮玩产业逐渐由小众市场发展成为具规模的消费赛道。行业中，泡泡玛特（9992）凭借强大的IP孵化能力、完善的零售渠道及全球化布局，成功占据行业龙头地位，未来有望继续受惠于IP经济及海外市场扩张带来的增长机遇。建议可于153元买入，中长线目标价195元。泡泡玛特昨天收报158.1元，升1.4元，升幅0.893%。

加快全球化布局

　　泡泡玛特是中国最大潮流玩具企业之一，主要业务涵盖潮玩产品设计、IP运营、零售销售及授权合作等，旗下拥有MOLLY、SKULLPANDA、DIMOO、HIRONO等多个知名原创IP，并与多个国际品牌及艺术家合作，持续推出新产品系列。近年公司成功将潮玩由单纯收藏品逐步发展成为文化消费品，进一步扩大市场影响力。

　　近年泡泡玛特逐步由产品驱动转向IP生态驱动。过去市场对盲盒模式存在一定争议，认为其收入来源较为单一。然而，随着公司不断完善IP矩阵，相关角色已逐渐发展成具备独立商业价值的品牌资产。集团除了推出玩具产品外，亦积极拓展动画、主题展览、授权合作及主题乐园等业务，进一步提升IP价值及变现能力。

　　海外市场是泡泡玛特未来重要的增长引擎之一。目前集团已在亚洲、欧洲及北美等多个地区设立门店及自动贩售机，并积极发展线上销售渠道。公司产品已进入英国、法国、意大利、美国、日本及东南亚等市场，全球化布局持续加快。

　　随着中国原创IP逐渐获得海外消费者认可，泡泡玛特正由「中国潮玩品牌」向「全球IP品牌运营商」转型。此外，数码化营运亦有助推动增长。集团近年持续发展会员体系及线上社群平台，透过数据分析了解消费者偏好，提高新品开发效率及市场推广效果。同时，线上渠道与线下门店形成互补，有助提升整体经营效率及品牌影响力。随着全球业务规模扩大及IP矩阵进一步完善，预期集团盈利能力仍有提升空间。

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2026-05-29 02:00 HKT
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