闻风至 - 润电高息 波动市可取 | 鲜股落镬

港股五连跌后终于止跌，恒生指数周三高开84点报23420点，其后反复向上，最高见23565点，升229点。尾段升幅收窄，收报23412点，升75点。全日成交金额续回落至3229.2亿元。



虽然市场信心低迷，笔者相信，AI浪潮尚未完结，问题只在于「捞底」的时机及策略，昨日提到要有心理准备面对跌完再跌的股价，仍是最佳策略。在未有合适对象前，不妨吼高息电力股，而华润电力（836）也是一只可取之选，股息率高达6厘。



港股仍未见反弹动力，美汇指数强势企于100楼上，兼美股AI狂牛于高位「脚震震」，正在输出负面情绪，中国经济方面，据报今年「618购物节」增长放缓至1%，港股在内地经济未见好转的大前提下，难言见底。



AI用量爆发带动增长



特别是现在恒指由一批「传统科技股」占据，阿里（9988）、京东（9618）及美团（3690）等在港上市的科技蓝筹却在今次「618」大失利。据报，在今次「618购物节」GMV增长仅得1%的情况下，抖音及拼多多的GMV却录得增长2成及3成，即是说，传统龙头被抢去极大份额，难怪美团昨日再创52周新低、京东要下试百元关口。



值得一提是，近日官媒再写专题文章讲「『十五五』投资5万亿 二○三○年初步建成新型电网」，文中再次强调「算力的尽头是电力」，以及引述发改委表示，「十五五」时期中国新型电网建设总投资规模预计将突破5万亿元人民币，推动中国电网迈上升级之路。



在疫情之后，内地策略对发电企业的价值采取更弹性的处理，曾有报道指，新的分时电价机制把一天24小时分成高峰、尖峰、平段、低谷、深谷等多个时段。每个时段的电价都不一样，高峰和低谷的电价差在3到4倍。



从用电量角度分析，去年中国用电量首破10万亿千瓦时，为美国的两倍，再于今年首5月按年升5.7%，其中数据中心、充换电服务用电量按年增逾4成，在内地AI用量爆发下，未来数据中心势将继续成为带动增长的火车头，而电力股可以坐享高息去博这次AI浪势不是虚火。



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