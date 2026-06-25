大行晨报 - 美元维持强势高走｜大行晨报

市场风险情绪仍见受制，中东局势虽然较此前有所缓和，但仍未完全消除市场担忧。美国总统特朗普表示，伊朗已经同意开放相关设施接受核查；然而，伊朗外交部长阿巴斯．阿拉格齐随后表示，双方围绕核问题的实质性谈判实际上尚未正式启动，显示相关分歧依然存在。此外，伊朗首席谈判代表强调，霍尔木兹海峡未来将继续处于伊朗严格监管之下，不会恢复至冲突爆发前的状态。由于霍尔木兹海峡是全球重要能源运输通道，相关表态意味能源市场仍可能面临一定不确定性。与此同时，美国正在推动以色列与黎巴嫩展开新一轮谈判。



市场关注美通胀数据



美国周四晚将公布的5月个人消费支出（PCE）物价指数，成为市场关注的焦点。这个美联储最青睐的通胀指标，预计核心PCE环比上涨0.3%、同比达3.4%，整体PCE同比可能攀升至4.1%。倘若PCE数据若超出预期，将进一步强化加息押注。



纽元兑美元在5月份两度未能冲破0.60的心理关口，踏入6月份以来则见汇价显著走低，技术上正形成一组均称的双顶形态，颈线0.58水准破位后，或将迎来进一步的技术下行压力；较大支撑预估在0.56以至0.5570水准，下一级关注0.5480/0.55。阻力则回看0.5720及0.58，其后将指向0.5940及0.60关口。



澳洲统计局周三公布的经济数据显示，5月CPI按年增长4.0%，低于市场预期的4.3%，亦低于上月的4.2%。剔除汽车燃油后，以截尾均值CPI衡量的核心通胀率5月升至3.6%，高于上月的3.4%。核心通胀率同样远高于央行设定的2%至3%年度目标。5月CPI低于市场预期，显示物价压力有所降温，进一步支持澳洲央行维持利率不变的立场。然而，核心通胀率当月有所上升，且仍远高于央行的年度目标，这趋势可能令央行在未来数月继续保持鹰派态度。澳洲央行今年已累计加息75个点子，以应对2025年底以来物价压力的再度升温；但央行于6月初维持利率不变，表示目前准备静观其变，观察近期加息措施的实际效果。



澳元兑美元过去一周在0.70区间横盘整固，而向上仍会先以0.72水准为参考，50天平均线亦要留意，自5月中旬以来，汇价亦曾数度探试指标而再行回升，故目前位于0.7130的50天平均线仍具一定技术意义，下方支持看至0.69及250天平均线0.6780，之后关注0.67水准，为年初时间多日探试的重要底部。较近阻力回看0.6970及0.70，下一级阻力预料在100天平均线0.7090及50天平均线0.7130，其后参考0.72水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

