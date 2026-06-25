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大行晨报 - 加元见逾一年低位｜大行晨报

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　　自今年2月28日美伊战争爆发以来，伊朗方面封锁了霍尔木兹海峡，导致大量船只滞留。尽管美伊称谈判取得进展，但双方在若干问题上仍各执一词。不过，霍尔木兹海峡航运量日渐增加，伊朗与阿曼表示将就海峡航行服务以及相关费用进行磋商。伊朗方面，本周称霍尔木兹海峡已经向商船免费开放，为期60天，开放期间不会收取任何费用，至于开放期60天过后的具体情况将由美伊谈判结果决定。另外，国际能源署表示，阿联酋6月初石油出口量已恢复至美伊战争爆发前水平的近85%。受以上消息影响，国际油价连续第三周回落，纽约期油价格本周三盘中曾一度失守72美元每桶水平，创今年3月来新低，逐渐逼近美伊开战前的水平。

　　受油价持续回落影响，加元近两月来走势偏软，美元兑加元从今年4月30日低位1.355至周三高位约1.4238，升幅超出5%，加元亦创2025年4月来的低位。加拿大央行6月议息会议将利率维持在2.25%不变，为连续第5次按兵不动，结果符合市场预期。加央行称不会让能源价格升温引发持续性通胀，但现阶段暂时未有足够证据显示油价上升引发通胀水平全面回暖，但央行重申如果需要抑制通胀将毫不犹豫提升利率。但现时加国经济疲弱，不足以令加央行像澳洲央行一样激进加息。

　　加拿大国内生产总值（GDP）连续两个季度收缩，最新数据更是与市场预期的增长背道而驰，是自2020年以来首度陷入技术性衰退。若美伊谈判有所进展，我们认为美元兑加元短线有望测试1.43水平。若未能守住该位置，下一高位为去年高位约1.45水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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