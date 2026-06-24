彭伟新 - 英矽智能上望50元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

英矽智能（3696）在港股医疗板块中定位独特，以生成式人工智能为核心，透过Pharma.AI整合Biology42、Chemistry42、Medicine42及Science42模组，覆盖靶点发现、分子设计及临床预测全流程，尝试提升研发效率。其核心管线Rentosertib（ISM001-055）针对特发性肺纤维化（IPF），已完成IIa期临床试验并推进III期准备。公司同时透过授权合作取得收入，虽然去年收入约5600万美元并录得亏损，但随着临床推进及里程碑确认，市场关注其成长拐点。股价经调整后进入整固阶段，后续走势仍属事件驱动。



英矽智能股价近日在跌返低位30.82元后，9天RSI一度跌返30水平后走势开始反弹，而且在股价连升4个交易日后，RSI已升返30以上，结束超卖的走势，整体走势有望进一步转强。投资者可在43元水平买入，上望50元，但若失守20天线约38.7元宜沽出止蚀。



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资深证券分析师

彭伟新