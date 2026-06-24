邓声兴 - 汇控具估值重构空间 | 开工前落盘/头条名家本周心水
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汇丰控股（005）2026年首季列帐基准收入达186亿美元，按年增长6%，经调整收入191.25亿美元，按年增长7.8%，超过市场一致预期。
集团近期与谷歌云达成多年期AI战略合作，未来两年内将新增逾200个AI应用场景，每个核心项目预计带来超过1亿美元的收入增长或成本节约。集团维持2026至2028年每年ROTE保持在17%以上的中长期指引不变，四大业务板块均实现双位数ROTE。汇丰作为亚洲最大财富管理机构及全球产业链重构的核心受益银行，在亚洲富裕居民财富全球配置、人民币国际化及中国企业「出海」三大结构性趋势驱动下，叠加高ROTE与高股息的双重优势，中长线估值重构空间广阔。目标价165元，止蚀价138元。
笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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