朱红 - 阿里5连跌 博「13817」 | 窝轮热炒特区

报道引述数据显示，今年618购物节全网电商累积销售额为9340亿元人民币，按年增长4%，但增速不及去年。阿里巴巴（9988）股价连跌5日，失守百元关口曾低见98.7元。如看好阿里可留意认购证「13817」，行使价118元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明年1月到期。



晶片股份个别发展，中芯国际（981）股价一度逆市上升，惟仍受制于20天线，倒跌至78元附近好淡争持。如看好中芯可留意认购证「24258」，行使价101元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



据报美国发布为期60天的伊朗石油销售许可，两国代表均指首轮会谈进展良好。外围股市个别发展，恒指跌势持续，曾跌逾500点低见23252点，创年多新低。如看好恒指可留意牛证「59302」，收回价22778点，实际杠杆33倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「69597」，收回价22658点，实际杠杆29倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「61629」，收回价24218点，28年4月到期；或可留意恒指熊证「60944」，收回价24618点，实际杠杆16倍，28年4月到期。



长飞光纤光缆（6869）股价表现反复，早段曾升越300元关口再创新高，惟其后遇沽压，倒跌至265元水平好淡争持。如看好长飞可留意认购证「28691」，行使价300元，实际杠杆2倍，今年12月到期；或留意长飞认购证「29696」，行使价258.88元，实际杠杆2倍，今年11月到期。



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朱红