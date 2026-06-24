陈永陆 - 国际娱乐业务转型策略奏效 | 陆叔讲股

国际娱乐（1009）的主要业务已聚焦于菲律宾的酒店及博彩运营，其核心资产为位于马尼拉湾的LaVie Resort & Casino Manila。这间综合度假村持有菲律宾娱乐及博彩公司（PAGCOR）发出的临时赌场牌照。公司业务发展的转折点出现在2024年5月左右。当时国际娱乐接管并启动LaVie Resort & Casino Manila的博彩运营，标志着集团从较传统的酒店业务，逐步转向以综合度假村及博彩为核心的菲律宾市场布局。



根据牌照要求，公司承诺将项目发展为大型综合度假村，并需投入至少10亿美元资金。进入2025年，公司进一步加大项目升级力度，签署总值约25亿菲律宾披索的建设合约，重点扩充博彩设施容量，包括将赌桌数量由约80张增加至110张以上，老虎机数量由约500台提升至920台以上。这些升级措施旨在提升项目整体接待能力与收入潜力。



博彩营运收入带动增长



与此同时，菲律宾博彩行业在近年呈现明显增长态势。根据PAGCOR数据，2024年菲律宾博彩业全年总收入（GGR）约3723亿菲律宾披索。2025年博彩总收入继续维持可观增长，达到3961亿菲律宾披索。行业增长主要受惠于菲律宾旅游业复苏，以及电子博彩业务的快速发展。与澳门市场较为集中依赖单一客源不同，菲律宾博彩业的游客来源较为多元，涵盖东南亚、韩国、日本及本地市场，抗外部波动的能力相对较强。



在这一行业背景下，国际娱乐的收入结构亦出现显著变化。截至2025年12月止的6个月，公司收入达到4.59亿港元，较上一年度大幅增加71.5%，主要贡献来自菲律宾赌场业务启动后的博彩营运收入。然而，由于项目仍处于开业初期及大规模投资阶段，固定成本、折旧及融资利息负担较重。2026年，公司业务发展出现新进展。菲律宾线上博彩营运商DigiPlus先后认购国际娱乐两批可换股票据，累计金额达16亿港元。首批集资所得已用于偿还主要债务。



此外，公司正与相关方就菲律宾线上博彩平台展开合作，探索将实体赌场业务与数字博彩领域结合的可能性。这些发展显示，国际娱乐在持续推进实体项目升级的同时，亦开始布局线上业务作为潜在增长方向。



整体而言，国际娱乐的业务发展历程，可反映公司从传统酒店运营，逐步转型为以菲律宾综合度假村及博彩为核心的策略调整。这转型与菲律宾博彩行业近年受旅游复苏及电子博彩带动的增长趋势相呼应。目前项目仍处于设施升级与业务爬坡阶段，收入已因新业务贡献而大幅上升，相信盈利能力将进一步改善及得到验证。



资深独立股评人

陈永陆