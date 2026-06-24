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闻风至 - 吉利现水平估值具吸引力 | 鲜股落镬

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闻风至
1小時前
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产经 专栏
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美股三大指数周一继续呈个别发展，港股却是颓势未止。恒生指数高开32点报23800点，随后升至23825点，惟此已是高位，大市随即掉头，越跌越多，午后最低见23252点，挫达516点。收报23336点，跌432点，连跌5日。全日成交金额降至3343.6亿元。

　　港股低处未算低，恒指上周失守两万四关后，至今尚见未反弹，周一收市成功守住23700点关口，昨日却跌势加剧，进一步下挫逾400点，短线下试两万三关压力大增。

　　除了来自「传统科技股」的沽压外，近期还有一批内房股拖累大市，还要留意美国SpaceX引发的恐慌情绪，港股一批原本当炒的AI概念股亦要掉头向下。

基本面稳健 出口动能强

　　从美股来看，这次下跌更似是调整多于「玩完」，港股则有其最大优点「胜在够残」，然而难估美股会否飞出「黑天鹅」。在此环境下，港股短线难言见底，但亦有一批股份已经跌进「射程范围」，从估值角度看，已经开始有吸引力，投资者要捞底的话，首先要控制好注码，随时准备要面对跌完再跌的股价，以及有足够的耐性挨过这个不知会否进一步升级的下跌浪。

　　股份当中，近年积极重整电动车品牌的吉利汽车（175）已经相当吸引，最新市盈率来到9.6倍水平，又有2.8厘股息率作为安全网。

　　集团于今年首季核心利润按年增31%至45.6亿元（人民币，下同）；首季销量70.94万辆，按年增长0.8%。受益于出口销量的强劲增长及高价值产品销售占比提升，集团期内收入增速高于销量增速。

　　吉利业绩表现算是「交到数」，亦是出口表现较好的中资汽车品牌之一。里昂报告指，吉利海外扩张步伐加快，5月出口量达8.5万辆，更引述管理层表示，若非物流瓶颈，单月海外定单已可突破10万辆。听完这段乐观发言，里昂将吉利全年出口预测由80万辆上调至106万辆，预计占全年总销量约32%。

　　吉利基本面稳健、出口动能强、估值回落至单位数市盈率，都为该股提供良好的支持力，只是市况风高浪急，我们必先做好心理准备，预备随时要面对「极端环境」。

闻风至

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