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大行晨报 - 圆汇维持走弱 警惕干预风险｜大行晨报

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　　英国首相施纪贤周一宣布辞去工党领袖和首相职务，结束数月政治动荡，触发继任者角逐。辞职决定是在工党5月地方选举遭遇惨败、党内议员对其领导力和政策议程日益公开反对的背景下作出。施纪贤在唐宁街10号外表示，他将留任至党魁竞选完成，以确保权力有序交接。前大曼彻斯特市长贝安德在6月18日补选中取得决定性胜利，被视为党魁和首相职位的有力竞争者。

　　美联储上周宣布维持联邦基金利率于3.50%至3.75%不变，点阵图出现自2012年公布利率预测以来最剧烈的单次转向，政策走向从「何时降息」翻转至「是否加息」。新任美联储主席沃什在首次新闻发布会中，删除了「下一步行动将是降息」的表述，并拒绝向市场提交个人点阵预测，打破了美联储自2012年引入点阵图制度以来历任主席均予提交的惯例。市场本周将密切关注美国5月个人消费支出（PCE）价格指数与采购经理人指数（PMI）初值。美联储上周释放下一步存在加息可能性的讯号后，这些数据或会视作进一步行动的佐证和指引。调查显示，经济学家预计，将于周四公布的5月份PCE物价指数将升至4.0%。

　　英镑兑美元走势，较近阻力先看1.3280，而英镑向上仍是继续受制于25天平均线，目前位于1.3390。较大阻力预估为1.3550，而此前英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力。支持位将会回看1.3160及1.3070，关键指向1.30关口以至1.2960。

　　美元兑日圆企稳到161区间，尚见受助于国货币政策紧缩预期。日本财务大臣片山皋月周二表示，她已于周一与美国财政部长贝森特举行线上会议，双方就全球金融市场形势进行讨论。她承认，当前汇率的剧烈波动「令人担忧」。

　　美元兑日圆6月以来持续在159至161区间震荡，逼近日本财务省2024年底至2025年初防守的160干预关口。上周四美元兑日圆突破161，来到本周一更冲上161.92，为2024年7月以来最高水准。技术图表所见，平均线保持多头排列，美元兑日圆整体仍维持偏强走向，然而相对强弱指标正处超买区域，显示上行动能可能逐步放缓。支持将参考161及上升趋向线160.70，其后则会留意25天平均线160，若然此区亦为失守，则或见汇价有开展调整的倾向，下一级看至50天平均线159.20及158，延伸支撑看至157.30水准。至于向上留意162，较大阻力估计为162.80以至164，随后预估为165水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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