大行晨报 - 英镑短线料区间整固｜大行晨报

美国劳动力市场回稳、核心个人消费支出（PCE）物价指数依然顽固，就业和通胀具备韧性的情形下，美国联储局在刚刚结束的超级议息周中符合市场预期，宣布利率按兵不动，但局方释放强烈鹰派讯号，令市场重燃对联储局加息的可能性。最新公布的利率点阵图显示，有高达9名官员预计今年需要加息，与3月时的鸽派态度大幅逆转，市场更将首次加息预期提前至今年9月。



虽然市场一直传来美伊和平协议谈判的消息，但美国总统特朗普威胁若黎巴嫩真主党持续攻击以色列，将对伊朗发动打击。地缘政治不确定性令美伊谈判再蒙上阴影，市场恐慌情绪升温，资金加速流入美元资产。美汇指数升穿101水平，创下去年5月来高位。市场目前正处于货币政策转向消化期，投资人也在密切观望本周即将公布的个人消费支出（PCE）物价指数，以寻找进一步的利率政策走向指引。



政治不确定性暂消除



另一边厢，笔者于今年6月9日在本栏提醒投资者，英镑短线或继续下探，初步目标价1.325水平。过去逾一个月来，英镑走势命中我们预期，于上周盘中低见1.3163。英伦银行上周亦宣布将利率维持在3.75厘不变，符合市场预期。



进入本周，英国首相施纪贤宣布辞去党魁并留任首相一职，直到选出新任首相为止。英国政治不确定性短暂消除，令英镑短暂于1.316水平反弹。执笔之时，英镑兑美元暂时于1.32水平徘徊。笔者认为，短线投资英镑资产仍需谨慎，现时英国仍处于政治真空期阶段，风险因素并未完全消除的情形下，预计英镑短线将于1.315至1.34区间上落整固。展望2026年下半年，英镑兑美元目标区间为1.27至1.38水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部