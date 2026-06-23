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邓声兴 - 长飞海外布局进入收成期 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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邓声兴
3小時前
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产经 专栏
內容

　　长飞光纤光缆（6869）2026年第一季度业绩营收36.95亿元人民币，按年增长27.7%，归母净利润更飙升226.4%至4.95亿元，毛利率41.5%与净利率15.84%均创上市以来新高。其核心驱动力在于全球AI算力基建对光纤需求的结构性爆发，叠加光纤预制棒供给短缺引发的价格急升。供给端方面，光棒扩产周期长达约两年，产能扩张远慢于AI需求增速；需求端则受AI数据中心扩建、海外电信基建回暖及光纤无人机三股力量叠加，行业供不应求格局短期难以逆转。近期股价大涨，主因北美AI数据中心需求激增，日本光纤供应商藤仓因产能扩张缓慢决定对DCI互联光缆涨价30%并大幅上调业绩指引。

　　长飞为全球光纤光缆市场份额连续9年居首的龙头，已在全球部署超过10个商用及试点项目。海外布局同步进入收成期，2025年海外业务收入60.9亿元，按年大增47.8%，占总营收比例升至42.7%，定单排期已延伸至2028年。目标价320元，止蚀价233元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

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2026-06-22 02:00 HKT
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