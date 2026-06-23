朱红 - 建滔积层板创新高 吼「13870」 | 窝轮热炒特区

据报小米汽车YU7 GT搭载自主研发自动驾驶系统，在全程无人状态下完成纽北官方计时圈，为全球首个纽北自动驾驶圈速纪录。小米（1810）股价连跌4日，曾低见23.52元再创年多新低。如看好小米可留意认购证「13719」，行使价30.88元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡小米可留意认沽证「13720」，行使价16.88元，实际杠杆4倍，明年2月到期。



建滔积层板（1888）股价高位反复，再创新高并逼近百元关口后遇阻力一度倒跌，其后在92元附近徘徊。如看好建板可留意认购证「13870」，行使价128.88元，实际杠杆2倍，明年2月到期。如看淡建板可留意认沽证「13714」，行使价46.88元，实际杠杆1倍，明年4月到期。



报道指美伊两国高级别代表在瑞士首轮技术磋商已经结束，双方同意未来谈判路线图，力争60天内达成最终协议。恒指持续下跌，曾跌至23444点创一年新低。如看好恒指可留意牛证「65309」，收回价23231点，实际杠杆36倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「65313」，收回价23118点，实际杠杆30倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「60944」，收回价24618点，28年4月到期；或可留意恒指熊证「60812」，收回价24718点，实际杠杆22倍，28年4月到期。



据报道，财政司司长陈茂波透露正与内地监管当局商讨扩大跨境投资渠道，探讨容许内地散户认购香港新股、放宽合资格投资者门槛及扩大投资产品范围等。港交所（388）股价表现反复，在377元附近低位徘徊。如看好港交所可留意认购证「13581」，行使价458.88元，实际杠杆8倍，明年2月到期；如看淡港交所可留意认沽证「28425」，行使价349.8元，实际杠杆9倍，今年10月到期。



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朱红