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朱红 - 建滔积层板创新高 吼「13870」 | 窝轮热炒特区

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朱红
3小時前
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产经 专栏
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　　据报小米汽车YU7 GT搭载自主研发自动驾驶系统，在全程无人状态下完成纽北官方计时圈，为全球首个纽北自动驾驶圈速纪录。小米（1810）股价连跌4日，曾低见23.52元再创年多新低。如看好小米可留意认购证「13719」，行使价30.88元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡小米可留意认沽证「13720」，行使价16.88元，实际杠杆4倍，明年2月到期。

　　建滔积层板（1888）股价高位反复，再创新高并逼近百元关口后遇阻力一度倒跌，其后在92元附近徘徊。如看好建板可留意认购证「13870」，行使价128.88元，实际杠杆2倍，明年2月到期。如看淡建板可留意认沽证「13714」，行使价46.88元，实际杠杆1倍，明年4月到期。

　　报道指美伊两国高级别代表在瑞士首轮技术磋商已经结束，双方同意未来谈判路线图，力争60天内达成最终协议。恒指持续下跌，曾跌至23444点创一年新低。如看好恒指可留意牛证「65309」，收回价23231点，实际杠杆36倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「65313」，收回价23118点，实际杠杆30倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「60944」，收回价24618点，28年4月到期；或可留意恒指熊证「60812」，收回价24718点，实际杠杆22倍，28年4月到期。

　　据报道，财政司司长陈茂波透露正与内地监管当局商讨扩大跨境投资渠道，探讨容许内地散户认购香港新股、放宽合资格投资者门槛及扩大投资产品范围等。港交所（388）股价表现反复，在377元附近低位徘徊。如看好港交所可留意认购证「13581」，行使价458.88元，实际杠杆8倍，明年2月到期；如看淡港交所可留意认沽证「28425」，行使价349.8元，实际杠杆9倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　小米集团（1810）持续进行回购，周三再斥资逾1亿元回购400万股，累计回购约3010万股，占0.12%股权。小米股价连日下跌，曾低见24.36元再创年多新低。如看好小米，可留意小米购「13062」，行使价35.88元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米，可留意小米沽「13720」，行使价16.88元，实际杠杆4倍，明年2月到期。 　　据报国家市监总局起草外卖平台补贴行为征求意见稿
2026-06-22 02:00 HKT
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