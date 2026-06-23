闻风至 - 东方证券短线突破意欲强 | 鲜股落镬

A股金融股爆发，兼有成交金额创历史第二高配合，内地券商股表现值得留神，东方证券（3958）昨日急弹6.6%，收报6.1元，走势上再次挑战6.2元阻力，观乎内地A股形式，短线突破意欲强烈。



昨日A股两市成交额达到3.74万亿元人民币，创中国股市历史上第二大单日天量。A股强势首要原因当然要数内险股，据报国家金融监管总局局长丁向群在2026陆家嘴论坛发表讲话，释放多项重要政策讯号，其中包括加快完善离岸金融监管制度，支持新型金融业务在上海先行先试。



要知道，今年初市场一直讨论国内有数万亿元（人民币，下同）存款到期，其中中金估计金额达5万亿至7万亿元，这批追求低风险、稳定回报的资金正在苦苦寻找资金出路。中央在此时出手，或为内地金融股打开新产品的投资大门。



A股转热最受惠的当然是内券股，东方证券更是内券商中，市帐率较为落后的一员，市帐率仅0.58倍，相对于交银国际（3329）的1.46倍、中信证券（6030）的1.34倍，可谓远远落后。



从走势上来看，东方证券若成功突破6.2元阻力，可望快速挑战今年初横行区7元（港元，下同）水平，甚至有望挑战去年8月份高位8.88元。按其每股盈利0.65元人民币及每股资产净值约10.515元计，即使重上8.88元，亦只是相当于市盈率约12倍、市帐率约8.4倍。



综合A股市场环境与东方证券低估值的优势，该股无疑是此轮A股资金牛的好选择。



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