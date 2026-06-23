大行晨报 - 纽元或可考虑低吸｜大行晨报

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　　周末以色列袭击黎巴嫩，伊朗再度关闭海峡，引发对美伊协议破坏的担忧。从最新局势看，美伊仍在瑞士谈判，有报道称双方已就霍尔木兹海峡通航问题取得进展，以色列也将结束全国范围内的公共限制措施，表明局势继续升级的概率不大。美国和伊朗确认谅解备忘录内容，美伊首轮高级别会谈结束，各方敲定60天路线图，协议将开放霍尔木兹海峡并解除伊朗石油制裁。尽管近期地缘反复，整体朝着缓和方向发展。

　　欧罗兑美元上周显著受压，尤其在美国联储局议息会议后，欧罗兑美元大幅向下。从技术图表可见，欧罗此前已失守上升趋向线支撑，亦可说是年内形成的三角形态底部位置，故大有机会将展开新一轮下跌。下个关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需特别留意若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12以至1.10关口。阻力位回看1.1530及1.1620，其后留意1.1660这位置为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线，若后市可重返此区之上，才可望欧罗有著回稳倾向。

　　加拿大统计周一公布数据显示，加拿大5月通胀年率加速至3.2%，高于4月的2.8%，也高于机构调查预期的3.0%。

　　美元兑加元在去年11月6日触高于1.4139，11月21日触高至1.4130，经过这半年的回挫再反弹后，至今又复走到此区，若然再而破位或见汇价将开展又一浪升势，其后看至1.4240以至1.43，下一级看至1.4420以至1.46。短线支持位回看1.4020，RSI及随机指数处于严重超买区域，示意着调整风险正在日益增加。而上升趋向线位于1.3920，视为支撑关键；续后留意25天平均线1.3870，双双跌破则见回调走势确立。再而看至1.38及1.36水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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2026-06-18 02:00 HKT
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