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大行晨报 - 纽元或可考虑低吸｜大行晨报

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　　美国联储局上周议息会议符合市场预期，将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变，议息声明剔除早前暗示未来可能会减息的关键措辞。联储局今次公布的季度利率点阵图显示，今年联邦基金利率目标中位数为3.8厘，高于3月时预计的3.4厘，较目前目标区间亦高出0.25厘。这表明货币政策委员会（FOMC）认为，今年至少有必要加息一次。FOMC下调2026年实质国内生产总值（GDP）预期，预计今年美国经济将增长2.2%，3月时预期为增长2.4%。另外还大幅上调2026年核心个人消费支出物价指数，由3月时预期的2.7%上调至3.3%。

　　另外，纽西兰联储银行5月议息会议将利率维持在2.25厘不变，符合市场预期。声明指出，中东地缘政治局势正在推高短期通胀，中期通胀压力前景不确定性亦较大。官员称利率很可能需要比2月货币政策声明中预期的更早大幅度上调。纽西兰今年首季通胀意外维持在一年半来的高位，按年上升3.1%，按季则上升0.9%，两者均高于预期。加上上周公布的纽国第一季国内生产总值远超市场预期，按年上升1.5%，显示经济亦较市场预期的更具韧性，为纽储行提供加息空间。

通胀高企加息预期升温

　　纽储行议息时间较其他几间主要央行少，彭博利率期货显示，交易员预计纽储行下半年将恢复加息周期，7月加息0.25厘概率已接近9成。今年6月以来，受美元反弹影响，纽元兑美元迎来一轮回调，并一度低见0.5719水平。通胀回暖带动加息预期升温的情形，我们认为纽元短线或可于0.57水平追入以捕捉回升机会，初步目标价约0.585至0.59水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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