朱红 - 小米寻底 留意「13062」 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）持续进行回购，周三再斥资逾1亿元回购400万股，累计回购约3010万股，占0.12%股权。小米股价连日下跌，曾低见24.36元再创年多新低。如看好小米，可留意小米购「13062」，行使价35.88元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米，可留意小米沽「13720」，行使价16.88元，实际杠杆4倍，明年2月到期。



据报国家市监总局起草外卖平台补贴行为征求意见稿，以规范监督相关补贴行为，维持市场竞争秩序。美团（3690）股价连跌3日，曾跌至71.1元创近来新低。



如看好美团，可留意美团购「13002」，行使价96.88元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡美团，可留意美团沽「26642」，行使价53.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



联储局会议决定维持联邦基金利率目标区间在3.5至3.75厘不变，会后利率期货显示市场预计，到明年首季末局方将加息两次。外围股市偏软，恒指连跌多日，失守24000点，曾低见23749点。如看好恒指，可留意恒指牛「55892」，收回价23318点，实际杠杆38倍，2028年1月到期。或可留意恒指牛「65313」，收回价23118点，实际杠杆28倍，明年12月到期。



如看淡恒指，则可留意新上市恒指熊「60812」，收回价24718点，2028年4月到期。或可留意恒指熊「59529」，收回价24918点，实际杠杆19倍，2028年4月到期。



建板破顶 追Call「13870」



建滔积层板（1888）公布母企减持1.55亿股，套现约117.8亿元，公司股价于高位表现反复，收市升至91.85元再创新高。



如看好建板，可留意建板购「13870」，行使价128.88元，明年2月到期，实际杠杆2倍。如看淡建板，可留意建板认沽证（13714），行使价46.88元，明年4月到期，实际杠杆1倍。



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朱红