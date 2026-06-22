伍一山 - 恒指破底中线下探21000 | 有钱图

大市端午假期前夕跌破重要支持，恒指上周四裂口低开167点，至24145点，其后跌幅快速扩大，午后见全日低位23749点，大跌563点，收市反弹至23924点，以裂口大阴烛下跌387点，成交金额增至3587亿元。



以周线图分析，恒指上周低位23479点，高位25047点，一周以大阴烛下跌793点或3.21%。周线技术指标全面向淡，SAR前周已发出转势向淡讯号；MACD由牛熊转为双熊；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至26.62；保历加通道被大阴烛撑开，扩大后市下跌空间；10周线（25466）和20周线（25664）相继跌破50周线（25778），接连发出死亡交叉讯号。



恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056点，其后反复下挫，前周跌至底部支持区（24200至25000）反弹，惟升至25000点附近即遇强大阻力，结果一周以大阴烛跌破24200点底部支持，中线横行区量度跌幅目标可至21000点水平，短线100周线（23374）料有支持。恒指若有反弹，24200点料有阻力。



江铜挑战双底颈线



国指上周四裂口大跌167点，报7976点，一周以大阴烛累跌398点或4.76%。周线技术指标向淡，MACD双熊，熊差扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至24.41。国指刚跌穿100周线（8262），下一支持是250周线（7407）。



江西铜业（358）逆市升9.26%，收报41.06元，消息指AI伺服器、高速光模块迭代提速，配套HVLP4代算力铜箔需求快速放量，而江铜是主要的铜箔生产商，公司正筹备分拆旗下的江铜铜箔于本港上市。走势上，江铜股价1月尾大升至53.75元超买，MACD顶背驰，其后于3月和6月形成双底形态，MACD出现底背驰，上周四以大阳烛升抵双底颈线，现水平买入，目标价52元，跌破37.8元止蚀。



伍一山