闻风至 - 复宏汉霖值看好 | 鲜股落镬

外围近期变化因素多，港股走势却持续转差。恒指上周四端午假期长周末前夕，更跌穿24000关，连续第4日开出阴烛。踏入2026年后，复宏汉霖（2696）迎来新药与新适应症的密集收获期，公司的重磅生物类似药汉倍优®（HLX11）已在内地获批，并预计于年内登陆欧盟；而获纳入内地优先审评的H药「胃癌围手术期治疗」新适应症，以及欧盟市场针对肺癌、食管癌的三大适应症，也预计在2026年全数面世，进一步释放全球化增长动能。



复宏汉霖是复星医药旗下的重要生物制药平台，专注抗体药、生物类似药及创新肿瘤免疫疗法研发，产品已覆盖中国、欧盟及多国市场。作为复星医药布局全球生物药的核心资产，集团曾于2024年提出以每股24.6元私有化复宏汉霖，惟在2025年1月H股类别股东大会遭逾反对而告吹。



将推出多款焦点新药



私有化失败后，公司股价反见节节上升，目前已较当年的私有化要求价24.6元累升逾1.5倍，更一度高见92元。



其去年业绩表现平稳，纯利仅升0.8%，至8.27亿元（人民币，下同）；但值得留意的是，这个数字是在2024年纯利劲升50%的高基数之下维持。2025年财年公司核心产品「双引擎」商业化成果亮眼，乳腺癌旗舰药汉曲优®以29.65亿元销售额高居收入榜首，核心创新药汉斯状®（H药）则以14.93亿元紧随其后，两大重牌药品合占公司年内收入达66%。



但正如开首所说，公司正有多项焦点新药推出市场，以及抢攻海外市场，有望成为推动收入再上台阶的核心动力。随着HLX11、H药等重磅产品在中欧市场发力抢攻，加上研发管线持续推进，复宏汉霖增长曲线正由「小数产品驱动」转向「多产品、多市场」的发展，未来盈利能力与估值想像空间仍具提升潜力。



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