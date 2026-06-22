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关志康 - 香港人「超长青春期」 | 神耆商机

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关志康
6小時前
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产经 专栏
內容

　　从加拿大回来的老前辈看着电视笑说：「《中年好声音》又播？还这么多人看？」

　　一位广告界老行尊笑著解释：「这种节目有收视，不但是因为唱得好，而是背后的故事。现在看电视的，多半也是中年人，看见别人转换赛道，自然有共鸣。」那种感觉很直接——原来人生未必要沿着同一条路走到底。以往50岁转行，常被视为「铤而走险」；如今中途转换跑道，反而越来越常见。

　　有位企业老板说得很实在：「现在当警察的，都有机会成为太空人，你说还有甚么不可能？」

　　不过，观念的更新，总是慢半拍。早前一位40多岁的女艺人公开离婚后的新恋情，网上仍有不少刻薄评论，嘲讽她「已经有两个孩子，还像小女孩般谈恋爱」。这类说法，多少反映了一种过时的想像：仿佛女人过了某个年纪，就应该把情感收起，将生活收窄。

　　但现实的节奏，其实早已变了样。一方面，20多岁的大学毕业生面试时仍有家长陪同，出现「大学中学化、中学小学化」的现象；另一方面，小朋友却越来越早进入竞争，幼稚园已开始接触颇为进阶的语文内容。

　　或许可以这样理解——在长寿社会之下，我们正处于一个「超长青春期」。40岁谈恋爱，不必刻意低调；50岁转行，也未必要附带一段悲情故事；甚至70岁创业，也未必只是新闻里罕见的励志案例。

　　说到底，问题从来不是「这个年纪应不应该」，而是你还有没有打算，再为自己试一次？

健康教育基金会主席
关志康
 

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2026-06-15 02:00 HKT
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