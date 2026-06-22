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彭丽婷 - 青衣建造大楼释工程机械产业新机遇 | 零碳筑迹

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彭丽婷
6小時前
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产经 专栏
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　　根据香港特区政府发展局、政府资讯中心（GIC）6月最新招标进度公告，全港首座建造业专属多层先进生产设施——青衣先进建造业产业大楼，现已进入政府标书审核及专家联合评标阶段。此项目招标由发展局牵头规划，以工业化建造、机械集约化营运为核心定位，旨在破解香港土地稀缺、工地空间不足、建造人力短缺等行业问题，全面带动本地工程机械产业迭代发展，适配北部都会区及新田科技城的海量基建需求。

　　该产业大楼占地3公顷，采用30年「建造－营运－移交（BOT）」合约模式开发，预计2028年正式投入营运。有别于传统露天预制组件厂，项目打造多层立体专业厂房，主打MiC组装合成构件、机电整合模块标准化生产，专门供应全港公营房屋、北都主干道、产业园等大型公营工程，大幅减少工地现场湿式作业。相比传统施工模式，整体工期可缩短3成，同时降低市区施工的安全风险。

　　产业层面，项目将重塑香港工程机械营运模式。现阶段香港工地机械多为分散采购、零散调配、闲置率偏高，而且大型机械受工地空间限制，使用率明显不足。青衣产业大楼将配置一站式自动化生产体系，整合智能塔式起重机、全自动钢筋加工设备、AGV智能搬运机械及模块专用吊装设备等，实现工程机械集中存放、统一调度、专业维修保养，搭建香港首个建造机械集约化营运基地，完善本地建造产业的上下游配套。

　　政策方面，项目已纳入建造业创新及科技基金（CITF）重点扶持名单，中标营运商可申请最高7成设备采购资助，优先引进高效、低排放的智能工程机械。业界透露，本次投标单位当中，内地工程机械龙头参与甚为积极，三一重工、徐工集团、中联重科均针对香港多层厂房狭空的作业标准，定制小型化智能吊装及模块搬运专用设备，同时配套设备驻场维修保养、机械操作培训服务，由传统设备销售，转型为「设备+技术+营运」一体化服务，深度布局香港本土市场。

　　与此同时，大楼内设建造业专业培训基地，对标香港建造业议会的机械操作资格标准，专门培训智能工程机械操作、BIM设备调度及机械设备维修技师，缓解当前业界「智能机械落地、专业技工不足」的用工矛盾。配合现有的建造业输入劳工计划，后续可合规引进内地持牌机械操作技工，保障厂房生产线高效运转。

　　发展局表示，青衣先进建造业产业大楼是香港建造业脱离劳动密集模式的关键布局，切合未来十年北都千亿基建发展规划。项目落地后，既能稳定本地组件供应、提升基建施工效率，更能带动工程机械租赁、定制化设备和专业技工服务产业发展，推动香港建造业迈向机械化、标准化、产业化的全方位高质量发展。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷
 

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