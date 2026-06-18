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朱红 - 比亚迪偏软 捞「13721」购 | 窝轮热炒特区

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朱红
5小時前
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产经 专栏
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　　报道指，5月全球新注册纯电动车及插电式混合动力电动车数量按年增长3%，至约180万辆，主要受惠欧洲需求增加，而中国及北美地区则有所下跌。比亚迪股份（1211）股价偏软，曾跌至81.35元创一年多新低。如看好比亚迪，可留意比迪购「13721」，行使价96.88元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡比亚迪，则可留意比迪沽「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　建滔积层板（1888）公布，控股股东建滔集团配售1.55亿股股份，套现约117.8亿元。建板股价表现反复，盘中创新高后一度回落至85元，其后在88元水平整固。如看好建板，可留意新上市建板购「13870」，行使价128.88元，明年2月到期。如看淡建板，则可留意建板沽「13714」，行使价46.88元，实际杠杆1倍，明年4月到期。

　　MiniMax（100）股价自3月中高位累计回吐约7成，在450元附近好淡争持。如看好MiniMax，可留意稀宇购「13405」，行使价1288.88元，实际杠杆2倍，明年3月到期。

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中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
朱红

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