闻风至 - 南京熊猫具星链概念 | 鲜股落镬

美股杜指周二再创新高，标普及纳指则双双回吐。然而，三大指数目前仍处高位。相对之下，港股弱势未止，连续开出3支阴烛。恒指轻微高开2点，报24495点，随后曾见24560点，升67点。惟至此无力再上，大市掉头回落，午后最低见24254点，跌239点。收报24313点，跌181点。全日成交金额回升至2704.1亿元。



「脑机接口」概念南京熊猫（553）在1月曾因披露公司开展新一代卫星通讯终端相关技术研究，而获资金追捧，股价一度升至7.22元。其后随主题热度回落，股价回调至约4元水平，累计跌幅明显。现阶段股价走势虽未完全改善，但已呈现企稳迹象，更重要的是，估值已回落至接近1倍市帐率的位置，值博率开始浮现。



根据公司在投资者关系平台的公开回复，南京熊猫已开展新一代卫星通讯终端技术研究，相关技术可应用于手机、车载、船载及机载等多个场景。该项目涵盖软硬件研制，可支持终端与终端之间的卫星通讯。不过，公司亦强调，项目目前仍属科研性质，整体尚处于研发阶段。



潜在受惠「千帆星座」



正因项目仍未成熟，股价在早前急升后亦出现明显回吐。然而，随着美股SpaceX上市后股价持续大幅攀升，全球资本市场对航天及卫星互联网领域的关注度迅速提升，南京熊猫的航空概念亦值得重新审视。



早在2024年，中国科学院与上海市人民政府已宣布启动「千帆星座」计划，该项目被视为中国对标SpaceX的星链（Starlink）的核心工程，初步规模规划超过1.5万颗低轨卫星。



从南京熊猫最新披露的讯息观察，公司有望成为「千帆星座」的应用端概念股之一。同时，公司亦与东南大学、星思半导体等合作，打造新型产学研科技创新平台，并构建「低轨卫星互联网终端产业链联盟」，进一步强化其在卫星通讯终端领域的布局。



在SpaceX股价持续推高背景下，市场对航天及卫星互联网板块热度正快速升温。南京熊猫作为「中国版星链」概念的潜在受惠者，其主题性憧憬正逐步累积，股价具备再度爆发条件。



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