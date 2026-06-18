大行晨报 - 美元兑瑞郎冲击0.8关口｜大行晨报

欧罗兑美元窄幅上行，徘徊于1.16水准附近，美国与伊朗和平协议取得进展，霍尔木兹海峡重新开放预期升温，市场风险偏好改善，为欧罗提供一定支撑。美国与伊朗推动结束冲突的和平协议取得新的进展。美国副总统万斯表示，美国总统特朗普可能提前公布结束冲突的初步协议。与此同时，伊朗外交部长确认，新一轮旨在达成最终全面协定的谈判将在瑞士展开。市场认为，如果协议顺利推进，将进一步缓解全球能源供应紧张局面，并推动市场风险偏好持续改善。



整体汇市在美联储周三深夜公布利率决议前保持谨慎，联储局新任主席沃什对未来货币政策方向的表态将为市场所关注。市场参与者普遍减少方向性押注，等待利率声明、经济预测以及美联储主席沃什首次新闻发布会释放更明确的政策讯号。目前市场普遍预计，联储局将在此次政策会议上维持联邦基金目标利率区间在3.5至3.75厘不变。



然而，随着此前中东局势导致能源价格上涨，全球通胀压力有所回升，市场对于美联储未来政策路径的判断发生变化。投资者将重点关注联储局是否释放进一步收紧政策的信号，以评估美元未来走势。根据CME



FedWatch



Tool资料，市场预计联储局在年底前加息25个基点的概率约为42%。如果联储局官员在政策声明或新闻发布会上释放更强硬的鹰派信号，美元可能进一步走强；反之，若联储局强调通胀风险已经缓解，或对未来政策保持谨慎态度，则料会压制美元。



欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价此前已失守上升趋向线支撑，亦可说是年内形成的三角型态底部位置，故大有机会将展开新一轮下跌。下个支撑位料为1.15，刚在上周勉力守住此关口，关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12以至1.10关口。阻力回看1.1620，其后留意1.1660这位置为前期双顶型态的颈线位置，亦为50天平均线，若后市可重返此区之上，可望欧罗有着回稳倾向。其后阻力料为下降趋向线1.1680。



美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至今汇价又再逐步逼近此区。短线阻力见于0.80关口，留意若后市未可闯过此区，则将再复走低。较近支持回看250天平均线0.7930及0.7870，下一级料为0.7760及0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。较大阻力指向0.8000/0.8050水准，下一级看至0.8150及0.8250水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

