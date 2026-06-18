大行晨报 - 澳元仍可逢低吸纳｜大行晨报

外媒曝光的美国与伊朗谅解备忘录草案显示，美国将在备忘录签署后立即解除对伊朗石油的出口限制，两国将共同确保霍尔木兹海峡的航运在30天内回复到冲突发生前的水平，伊朗还将有权动用3000亿美元发展基金。执笔之时，美国联储局议息结果暂未公布，市场仍在关注将于今次会议公布的季度利率点阵图和新主席沃什的讲话。美汇指数本周以来持续于99.5水平横盘整固。



另一边厢，澳洲央行本周议息后决定将央行现金利率维持在4.35厘不变，今年以来，澳洲央行连续三次议息会议加息，惟今次会议按兵不动，结果符合市场预期。央行表示通胀可能在一段时间内于高位徘徊，并表示必要时会再加息。澳洲央行今年以来一系列加息行动带来的影响，已逐渐反映在经济上。澳洲统计局早前公布的数据显示，受持续的物价压力与中东地缘政治推高能源成本影响，拖累了整体消费表现。澳洲经济增速低于市场预期，2026年第一季国内生产总值（GDP）按年增长2.5%，低于市场预期，亦弱于上一季度的增幅，按季则增长0.3%，同样逊于市场预期的0.5%。彭博利率期货显示，市场预计澳洲央行今年仍有一次加息机会。



进入6月以来，澳元因美元一度反弹而承压，澳元兑美元一度失守0.7水平大关，6月至今跌幅约1.6%，仅次于纽元的2.7%。不过近一周以来，随着风险情绪略为降温，美汇指数回落，澳元兑美元亦出现反弹。澳元兑美元从低位约0.6979反弹，执笔之时正于0.7059水平徘徊。作为今年下半年笔者较为看好的货币之一，澳元兑美元仍可于0.7水平附近逢低吸纳，短至中线有望重返0.72至0.725水平的年内高位。



光大证券国际产品开发及零售研究部