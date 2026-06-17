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闻风至 - 广发证券估值有望修复 | 鲜股落镬

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美股3大指数周一全线造好，杜指更见破顶。惟内地经济数据疲弱，港股短暂反弹过后再度向下。广发证券（1776）近期股价受政策憧憬带动而转强，估值仍处于相对低位，现价具备一定吸引力。随着《衍生品交易监督管理办法（试行）》正式落地，市场预期头部券商在资本中介及衍生品业务上有望迎来新一轮扩张，广发作为资产负债表较强、业务布局完整的龙头之一，有条件展开估值修复升浪。

　　中证监于上月公布市场期待已久的《衍生品交易监督管理办法（试行）》，标志内地衍生品市场正式进入更市场化、更具灵活度的新阶段。摩根士丹利认为，新规对主要券商属正面催化剂，盈利能力料更趋分化，取决于运用资产负债表的能力。该行指出，新规属里程碑式改革，为中资券商在有效监管框架下开发衍生产品铺路，并提升国际竞争力。

现价仍低于配股价

　　广发今年以来已完成多项集资动作，其中最关键的当然要数1月配股并发债集资近61亿元，当时集团以每股18.15元作价，发行2.19亿股新H股。配售所得款项总额约为39.75亿元，拟用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。

　　另有一批可转债共涉21.5亿元，可按每股19.82元兑换为H股。现时两批新进场的投资者持股均处于「潜水」阶段，亦反映现价偏低。

　　在衍生品新规放宽产品设计与交易限制的背景下，低成本负债等同扩大资产负债表的「弹药」，可直接提升资本中介、做市及衍生品业务的承载能力。广发近年成功锁定低息资金，为后续业务扩张提供明确支撑。

　　回到基本面，广发目前估值仍处于偏低水平，市帐率仅约0.92倍，相较同业中信证券（6030）市帐率约1.3倍及招商证券（6099）市帐率约1.1倍为低，而股息收益率约3.8厘，则为其股价提供一定下行保护。

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