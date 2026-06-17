陈永陆 - 周大福创建分注吸 | 陆叔讲股

港股近期表现持续波动，部分投资者普遍寻求稳定现金流，高息股或者再次成为市场焦点。周大福创建（659）业务横跨中国内地及香港，涵盖收费公路、保险、物流、建筑及设施管理等多个范畴。



周大福创建业务大多具备稳定现金流：内地13条收费公路提供通行费收入；周大福人寿等保险业务在大湾区稳步拓展保费；香港及内地的优质物流仓库带来租金；建筑及设施管理则包括香港会议展览中心、启德体育园等标志性项目。这种多元化结构，有助缓冲单一行业波动，背后多元化且具备经常性收入的业务组合，相信是稳健型投资者眼中的高息选择之一。



周大福创建同时为派息提供坚实基础，现价相对约7.3%的预期股息率。近期集团出售湖南收费公路资产套现，并加强物流物业及保险业务投入，正显示管理层正积极优化组合、聚焦增长领域，同时为持续回馈股东创造空间。



派息吸引持续回馈股东



派息纪录是周大福创建最吸引人之处。过往除定期派发普通股息外，更不时以特别息形式，向股东派发额外回报。最新中期业绩显示，集团纯利按年增长约15%，并宣派中期息0.28元（（按可比基础增长约3%）。市场分析普遍预期全年股息维持高水平。这种高息水平，在目前环境下明显优于大部分银行定期存款或低息债券，为追求被动收入的家庭带来可观现金流。



更重要的是，公司市净率低于1倍，安全边际相对较高。当然，投资从来不是零风险。周大福创建的业务与中国经济及基建需求息息相关，保险业务亦受利率环境影响。但多元化组合已有效分散风险，加上集团资产负债表稳健、现金充裕，近期资产变现更进一步强化财务弹性。



周大福创建近期股价于7.8元附近已找到不错支持，其业务韧性、强劲派息承诺及吸引估值，在波动市况中为投资者提供一个相对稳健的收入来源，建议可继续分注吸纳。



陈永陆