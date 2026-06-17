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大行晨报 - 市场对美伊局势保持谨慎 纽元续承压｜大行晨报

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　　美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗已就结束海湾地区冲突签署了一项初步协议，但未披露具体条款。根据已知资讯，该协定将重新开放此前被封锁的霍尔木兹海峡，并将停火期限延长60天，以便后续谈判处理伊朗核计划等棘手问题。伊朗方面承诺，既不生产也不获取核武器，将在境内稀释其高浓缩铀储备，并立即向所有商船重新开放霍尔木兹海峡；美国则相应解除海上封锁。这份草案令市场避险情绪急剧降温，资金迅速从避险资产回流至风险资产，美元随之从高位显著回跌。一方面，投资者正在等待美国与伊朗之间和平协议的具体细节进一步明朗化。与此同时，市场焦点转向联储局即将在周三晚的公布的政策会议结果，这将是新任主席沃什上任后的首次新闻发布会，其关于利率路径的表态料将左右美元走势。CME FedWatch工具显示，交易员将联储局12月加息的概率从上周的近70%下调至57%。

　　纽元兑美元在本月初未能上破0.60这个心理关口的情况下，开展回吐，形成一组均称的双顶型态，颈线在0.58水准附近，故要留意若后市明确下破此区，将见进一步的技术下行压力较大支撑预估在0.5760及4月初低位0.5679，再而指向0.56水准。阻力则回看0.59，其后将指向0.5940及0.60关口，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。

　　美元兑加元自5月初低位1.3549，至目前见过1.40关口，累积涨幅约450点，并且也令RSI及随机指数处于严重超买区域，示意着调整风险正在日益增加。而上升趋向线位于1.3910，视为短线支撑的关键；续后留意25天平均线1.3820，双双跌破则见回调走势确立。黄金比率计算，23.6%及38.2%的回吐幅度在1.3910及1.3840，50%及61.8%则为1.3785及1.3730。较大支撑至1.3610及1.3550水平。上方阻力位会料为1.4030及1.4140水准，其后看至1.4240以至1.43。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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