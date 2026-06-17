大行晨报 - 美元短线料区间上落｜大行晨报

今个星期环球市场有四间央行将先后举行议息会议，执笔之时澳洲央行和日本央行已经公布议息结果，澳洲央行议息后宣布将利率维持在4.35厘不变，为今年以来连续3次上调利率之后首次按兵不动。日本央行则宣布加息0.25厘，将利率上调至1厘，为31年来的最高水平。



另外，中东地缘政治局势持续传来好消息。美国和伊朗签署电子版谅解备忘录，特朗普表示具体文本可能在周五之后某个时间公布。消息带动油价连续4个交易日回落，执笔之时纽约期油价格暂时失守每桶80美元，正于每桶79美元附近上落。美汇指数暂时于99.6水平上落整固。



此外，美国5月制造业产出按月持平，今年以来首次陷入停滞，表明伊朗战争导致的供应链冲击及成本飙升可能开始对制造业活动构成压力，受抵押贷款利率和材料成本走高拖累，美国6月份住宅建筑商信心下滑。尽管美国5月通胀（CPI）升幅达逾3年来最高水平，按年升4.2%，结果符合预期，但实际平均时薪则创3年多来最大降幅。



美国联储局将于周四公布议息结果，市场预计联储局今次会议按兵不动已是共识。不过，本次议息会议仍有多项重点需要留意，首先是联储局货币政策委员会（FOMC）每个季度公布的利率点阵图，相信会为市场预测联储局下半年利率路径提供参考。除此之外，今次议息会议亦是新主席沃什上任后的第一次会议，惟市场重点关注新主席风格以及是否会释放鹰派讯号。现时市场关注美伊谈判进展及联储局议息，美元短线料将于99至100水平区间上落。



光大证券国际产品开发及零售研究部