邓声兴 - 联想目标上望30元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

IDC最新数据显示，2026年第一季全球x86伺服器市场中，联想集团（992）以8.8%市占率跃升至全球第二。集团2026财年全年营业额突破5656亿元人民币，按年增长20.26%，纯利更大升38.1%，当中AI伺服器全年收入录得50%增幅，并累积超过1400亿元人民币定单储备。随着AI伺服器、液冷基础设施及企业级算力需求持续释放，联想伺服器业务正从投入期过渡至规模增长与盈利改善并行的新阶段，而集团透过收购Infinidat补齐高端存储短板，并与ServiceNow及Nvidia深化战略合作，进一步强化其「端—边—云—网—智」全栈AI布局。成本结构优化与高毛利服务业务（SSG）占比提升，带动经营利润率显著改善，加上全球PC龙头地位稳固，三大业务协同效应逐步显现。联想凭借其全球化供应链韧性与混合式AI领导地位，正经历由传统硬件厂商向AI基础设施全栈供应商的估值重塑，后市可持续跟进其AI定单转化及ISG盈利能力提升进度。目标价30元，止蚀价21元。笔者为证监会持牌人，未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴