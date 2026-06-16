Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中国太平蓄势向上 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

美伊虽达成停火协议，但对港股刺激相当有限。恒指高开283点，报25001点，早段最高见25047点，涨329点。惟大市仅短暂重上25000关，随后升幅收窄，一度回至24796点，仅升78点；收报24842点，升124点。全日成交金额再度回落至3000亿元以下，仅2833.5亿元。

　　美伊和谈出现曙光，但港股表现却未如理想，昨日仅升124点，反观内地A股表现更为亮眼，沪指升1.6%，深指更升3.8%，A股走强或利好一众内险股表现，值得留神。一众内险股当中，中国人寿（2628）已见「四连升」，中国太平（966）则仍在22元水平受阻，昨日高见22.04元后，回吐至21.78元收市，但已展现向上突破意欲，升穿后下站阻力位落在24元水平。

　　中国太平是内险股当中，业绩表现较好的一员，去年全年纯利升2.2倍，至270.59亿元，末期息派1.23元。主要因保险服务业绩及净投资上升，以及受惠新企业税收政策的一次性影响。

去年纯利升2.2倍

　　期内，人寿保险业务溢利345.86亿元，增长229.2%；境内财产保险业务溢利9.66亿元，增长20.1%，及再保险业务溢利12.84亿元，增长34.1%。

　　全年实现净投资收益529.72亿元，增长5.2%。其中，股息收入69.45亿港元，增长29.4%，主要受高股息策略股票增加影响。

　　据报，「内险南下」获中央放行，包括中国太平在内的多间险企获准参与债券通「南向通」，即内地保险业资金可来港购买在港发行的「点心债」。

「内险南下」获中央放行

　　目前内地利率环境处于偏低期，内地投资者对低风险、稳定回报的投资产品需求殷切，在此背景下，险企可望透过跨市场交易大赚利差及管理费用。

　　今年初有官媒引述专家估，内地约有50万亿元人民币一年期以上定期存款，将在今年到期，较去年多出10万亿元。然而国内定存利率跌至只有「1字头」，反观港元同业拆息（Hibor）1个月利率达2.7厘，12个月利率达3.2厘，息差明显，无疑为内险企业打开一条非常好的盈利新路向。

闻风至

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
16小時前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
13小時前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
16小時前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
16小時前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
19小時前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
16小時前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
51分鐘前
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
突发
12小時前
廖志强今被颁令破产。苏正谦摄
欠债逾290万 大班面包西饼主席廖志强被颁令破产
社会
21小時前
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
01:02
长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮
时事热话
22小時前
更多文章
闻风至 - 强劲需求利五矿资源前景 | 鲜股落镬
中东紧张局势似现转机，港股上周五终见反弹。恒生指数高开252点报24501点，全日最高曾一度见24771点，上涨达522点。最终收报24718点，升468点。全日成交金额重上3000亿水平，增至3164.4亿元。 　　全球铜矿供应短缺持续扩大，AI数据中心、新能源车的需求增速仍然强劲。大行普遍将2026至2027年铜价中枢上调至每吨1万至1.3万美元区间，视为结构性牛市的开端。在这条主线之下
2026-06-15 02:00 HKT
鲜股落镬