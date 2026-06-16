闻风至 - 中国太平蓄势向上 | 鲜股落镬

美伊虽达成停火协议，但对港股刺激相当有限。恒指高开283点，报25001点，早段最高见25047点，涨329点。惟大市仅短暂重上25000关，随后升幅收窄，一度回至24796点，仅升78点；收报24842点，升124点。全日成交金额再度回落至3000亿元以下，仅2833.5亿元。



美伊和谈出现曙光，但港股表现却未如理想，昨日仅升124点，反观内地A股表现更为亮眼，沪指升1.6%，深指更升3.8%，A股走强或利好一众内险股表现，值得留神。一众内险股当中，中国人寿（2628）已见「四连升」，中国太平（966）则仍在22元水平受阻，昨日高见22.04元后，回吐至21.78元收市，但已展现向上突破意欲，升穿后下站阻力位落在24元水平。



中国太平是内险股当中，业绩表现较好的一员，去年全年纯利升2.2倍，至270.59亿元，末期息派1.23元。主要因保险服务业绩及净投资上升，以及受惠新企业税收政策的一次性影响。



去年纯利升2.2倍



期内，人寿保险业务溢利345.86亿元，增长229.2%；境内财产保险业务溢利9.66亿元，增长20.1%，及再保险业务溢利12.84亿元，增长34.1%。



全年实现净投资收益529.72亿元，增长5.2%。其中，股息收入69.45亿港元，增长29.4%，主要受高股息策略股票增加影响。



据报，「内险南下」获中央放行，包括中国太平在内的多间险企获准参与债券通「南向通」，即内地保险业资金可来港购买在港发行的「点心债」。



「内险南下」获中央放行



目前内地利率环境处于偏低期，内地投资者对低风险、稳定回报的投资产品需求殷切，在此背景下，险企可望透过跨市场交易大赚利差及管理费用。



今年初有官媒引述专家估，内地约有50万亿元人民币一年期以上定期存款，将在今年到期，较去年多出10万亿元。然而国内定存利率跌至只有「1字头」，反观港元同业拆息（Hibor）1个月利率达2.7厘，12个月利率达3.2厘，息差明显，无疑为内险企业打开一条非常好的盈利新路向。



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