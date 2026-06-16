大行晨报 - 人民币短线或可小注追入｜大行晨报

今周环球市场再迎超级议息周，日本央行、澳洲央行、美国联储局及英伦银行将要举行议息会议。彭博利率显示，市场预计日本央行加息0.25厘的概率超出九成，其余三间央行则较大机会维持利率不变。美国总统特朗普在过刚去周末宣布，美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将「免通行费开放」。参与斡旋美伊和谈的巴基斯坦总理谢里夫称，协议将于6月19日在瑞士正式签署，双方同意立即并永久终止包括黎巴嫩境内的所有军事行动。中东和平前景令油价继续回落，纽约期油周一盘中失守每桶80美元水平。



离岸人民币近期表现较佳，再有上试今年高位之势头。内地今年第一季度经济增长超出市场预期，按年升幅较去年第四季度加快至5%，市场原本预期为4.8%。5月进出口增幅均优于市场预期。据内地海关总署数据显示，以美元计价，内地5月出口增长19.4%，进口增长27.4%，两者均高于市场预期，贸易顺差1054.3亿美元。今个星期内地将公布三头马车数据，投资者亦可留意。



内地国家统计局公布，5月全国居民消费物价指数（CPI）按年上涨1.2%，升幅与4月持平。反映上游物价水平的全国工业生产者出厂价格（PPI）按年上涨3.9%，升幅较4月扩大1.1个百分点，且创下2022年7月以来最高水平。美元兑离岸人民币近期逐渐下试笔者在5月12日于本专栏提及的目标价位约6.75水平。执笔之时，多项技术指标亦未见超卖。加上今周多间央行将举行议息会议，外币市场或面临波动，人民币受影响或较小，短线走势或较稳定，我们将离岸人民币初步目标价再下调至6.72水平，若成功下试该位置，不排除测试6.7关口。



光大证券国际产品开发及零售研究部