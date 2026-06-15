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伍一山 - 恒指周线锤头有望续弹 | 有钱图

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伍一山
2小時前
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大市终于反弹，恒指上周五高开252点报24501，随即回吐至全日低位24445，升196点，其后升幅快速扩大，午后初段见全日高位24771，劲升522点，尾市有回吐，收市报24718，以大阳烛大升468点，全日成交金额增至3164亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位23999，高位24837，一周累跌243点，阴阳烛于「倒转锤」后出现「锤头」，反弹讯号强烈。周线技术指标依然向淡，MACD牛熊，熊差连续4周扩大；慢随机指数维持沽货讯号；9RSI跌至34.07。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056，其后反复下挫，3月和上周两次跌至底部支持区（24200至25000），上周五大幅反弹，周线图出现「锤头」，短期压力有望减轻，延续反弹机会颇大，预期25000至25200会有阻力，若升破此关，恒指有望维持大横行局面，反之24200一旦确认跌破，中线量度跌幅目标可至21000水平。

农行突破下降通道

　　国企指数上周五回升157报8374，一周则下跌62点，周线阴阳烛也于「倒转锤」后出现「锤头」。周线技术指标向淡，MACD双熊，熊差扩大，9周RSI跌至34.74，慢随机指数维持沽货讯号。国指守住100周线（8244）支持，短线料可延续反弹，预期8500会有阻力。

　　农业银行（1288）上周五升3.06%收报6.06元，上市内银近日密集发出派息公告，A股上市银行去年全年合计派息约6456亿元人民币，再创历史新高，六大国有行派息总额高达4274亿元，消息支持内银股攀升。走势上，股价3月中调整至5.08元，即日以「破脚穿头」见底倒升，4月尾升至6.3元超买，阴阳烛以「射击之星」展开调整，形成下降通道，上周五以大阳烛升破通道。MACD重现牛差利好，现价买入，目标价7.4元，跌破5.8元止蚀。

伍一山

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