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闻风至 - 强劲需求利五矿资源前景 | 鲜股落镬

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中东紧张局势似现转机，港股上周五终见反弹。恒生指数高开252点报24501点，全日最高曾一度见24771点，上涨达522点。最终收报24718点，升468点。全日成交金额重上3000亿水平，增至3164.4亿元。

　　全球铜矿供应短缺持续扩大，AI数据中心、新能源车的需求增速仍然强劲。大行普遍将2026至2027年铜价中枢上调至每吨1万至1.3万美元区间，视为结构性牛市的开端。在这条主线之下，五矿资源（1208）值得留神，因集团不只拥有大量铜矿项目，更是市场上最积极扩产的企业之一。

拥大量铜矿项目 积极扩产

　　高盛、花旗、瑞银等大行在今年先后上调铜价预测，首要原因当然是AI数据中心、新能源车与电网投资带来「不可逆转」的强劲需求上升，分析指，每一座AI数据中心的用铜量是传统机房的两倍以上，新能源车单车用铜亦是燃油车的4至5倍。

　　另一方面，供给端的瓶颈比市场想像中更严重。全球大型铜矿过去十年投资不足，新矿项目稀缺，现有矿山品位下降，秘鲁、智利等主要产区的政治与环保审批令新项目推迟成为常态。即使今天批准一个新矿，从建设到投产往往需要7至10年。这意味着需求在加速，但供应无法跟上。这是铜价被视为「结构性牛市」的核心原因。

　　五矿资源却是市场上最积极扩产的企业之一，集团已正式启动博茨瓦纳Khoemacau铜矿的重大扩建，扩建内容包括延伸采矿区域至5区北部、Mango及Zeta东北部矿床，并新建一座年处理能力450万吨的选矿厂，使整体选矿能力提升至超过每年800 万吨，预料将对公司未来产能与盈利结构影响深远。

　　于2025年期内，「金银铜」是带动五矿资源业绩增长的主因，收入分别按年升75%、66%及44%，「金银铜」占收入比为 5.9%、6.6% 及 76.4%，令期内纯利大增2.1倍，至5.09亿美元。而在2026年首季，集团铜产量续增9%、黄金产量增24%、白银产量增27%，延续强劲势头，为五矿资源未来业绩表现带来高度确定性。

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