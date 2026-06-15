邓力文 - 股神四字真言 | Exchange²

早前观看了一段，段永平与王石夫妇的对话视频，席间有一个关键字被重复提及了多次，令笔者印象极为深刻。当年段永平远赴奥马哈与股神巴菲特共进午餐，曾问及股神衡量一间企业时最看重的是甚么，巴菲特不假思索地回答了四个字：「商业模式」。这四个字，自此成为段永平投资哲学的灵魂，亦是笔者在当下光怪陆离的加密市场中，筛选核心资产的唯一照妖镜。



所谓成功的商业模式，背后的核心密码其实非常纯粹，就是你的产品如何与用户产生一种极其强烈、甚至无法割舍的「连结」，令他们心甘情愿为你持续支付费用，并在此基础上为企业滚存出巨量的财富。



看重企业「商业模式」



反观当下的Web3世界，市场充斥着大量极其复杂、非工程师根本无法理解的学院派术语，甚么ZK-Rollup、模组化区块链、流动性再质押。无数头顶顶尖名校光环的高端人才与架构师，拿着天文数字的融资，搭建出一个又一个空中楼阁。但笔者不禁想问：这些所谓的硬核科技，到底有没有一项真正改善了普通大众的生活？有没有一个协议，能让用户纯粹因为「好用」而乐意为其支付手续费？答案是令人失望的，恐怕九成项目都未做到。



Hyperliquid（$HYPE）的商业模式，没有堆砌虚无的宏观叙事，它最起码让市场看到了一批真实存在、且具备极高黏性的交易员群体。这群人追求的是极致的交易速度、无缝衔接的UI/UX体验，以及7×24小时打破传统金融边界的万物永续合约。



无论是周末偷步定价WTI原油，还是无许可上线美股指数，它切切实实解决了交易员在传统市场体制下的痛点。用户愿意为这种极致的便利与效率支付真金白银，进而反哺协议，创造出人均创收近8000万美元的恐怖商业奇迹。这种与用户肉身紧扣的真实连结，才是无法被抄袭的护城河。在科技泡沫满天飞的时代，回归商业模式的本源，你才会明白为何这只链上CME才是真正具备跨周期能力的真资产。



邓力文