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大行晨报 - 镑汇承压下行｜大行晨报

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　　美元上周整体仍处于高位区间震荡，周五见承压，一方面因特朗撤回原先计划对伊朗的新一轮袭击，续后美国总统特朗普还表示美伊已接近达成停火协议，市场风险偏好回温，遏制了美元走势。本周即将迎来「超级央行周」，市场人士关注各大央行政策讯号。美国联储局将在沃什担任主席后首次主持会议，市场普遍预计将维持利率在3.5%至3.75%不变，但交易员认为年底前加息的可能性仍超过50%。日本央行预计将加息至31年高位；英伦银行、澳洲央行、瑞士央行等也将召开政策会议，均料将按兵不动

　　欧罗兑美元上周四扭转了此前的跌势，因欧洲央行宣布3年来首次加息，旨在遏制由伊朗战争引发的能源通胀。市场普遍预期欧洲央行9月可能再次加息，因央行正在能源驱动的通胀与经济疲软之间艰难寻求平衡。欧罗兑美元走势，技术图表所见，汇价此前已失守关键的1.16水准，此为上升趋向线支撑，亦可说是年内形成的三角形态底部位置，故大有机会将展开新一轮下跌。支撑位料为1.15，刚在上周一勉力守住此关口，下一个关键可参考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此区亦为失守，则历时接近一年区间底部亦会被打破，并有可能启动更具破坏力的下滑，其后目标可先看1.12以至1.10关口。阻力回看1.1580，其后留意1.1660这位置为前期双顶形态的颈线位置，亦为50天平均线，若后市可重返此区之上，可望欧罗有回稳倾向。其后阻力料为下降趋向线1.17。

　　英伦银行将于本周四公布议息结果，上次会议货币政策委员会以8比1投票通过，反对者支持加息25个基点。交易员普遍预计本周英伦银行将会保持观望，加息的可能性仅为11%，但9月份加息25个基点已被完全计入市场，因此投资者将关注政策制订者是否有意提前加息。此外，本周三英国将公布5月CPI数据，而零售销售数据将于周五发布。

续受制25天平均线

　　英镑兑美元走势，整体从前期高点回落整理，短期上行动能受限。技术图表见，暂见汇价已为下破三角，延伸下向行情。与此同时，英镑向上仍是继续受制于25天平均线，目前位于1.3430。较大阻力预估为1.3550，而此前英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力，下一级料为1.3720水平。支持位将会回看1.33，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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