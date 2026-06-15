刘伟利 - AI金币时代：重塑蓝领与白领界线 | 巨B讲投资

近期有AI巨头提出一个前瞻但不难想像的说法：随着人工智慧持续进化，未来某种名为「AI金币」的东西，可能会成为日常社会的新必需品，就像今天的电费、网费一样，属于每个人都要定期支付的基本开支。



所谓AI金币，本质上是一种付费代币，用来存取先进AI模型、生成式工具，或使用个人化智慧服务。无论是学生用它来辅助学习、专业人士用它提升工作效率，甚至一般民众用它处理生活事务，只要你要用AI，就可能需要不断购买这些「智慧能量」。在此概念下，AI不再只是可选择的科技，而逐渐变成一种「使用成本」：你不是在购买玩具，而是在购买完成任务的能力。当AI越来越成为生产力核心，相关的使用权商品化，就不再只是商业模式，而可能变成新的社会常态。



这也意味着劳动市场的结构会被重新定义。过去我们用「蓝领／白领」来区分：蓝领偏体力与操作，白领偏知识与管理。但AI金币普及后，许多重复性、可流程化的工作更容易被机器与AI取代。若蓝领缺乏学习与转型，缺少理解与操作协作式AI工具的能力，就可能面临更直接的就业压力与收入波动。反过来，一些传统白领工作（例如撰写初稿、整理资料、建立报表）也可能被AI大幅简化，真正的差异将从「做出内容」转向「如何判断内容是否正确、是否适切、以及如何承担最终责任」。



更具体地说，职业能力的核心或许会从纯粹专业知识，逐步转向「如何有效地与AI协作」。建筑工人不只靠体力与现场经验，可能需要学会透过AI金币操作智慧机械臂、读取即时影像与风险提示；律师不只依靠深厚法条知识，也可能得使用AI来协助法律文件生成与案例分析，然后回到人类层次完成审核与策略。甚至在服务业，接待、客服、排程等工作也可能更依赖AI系统，而员工的价值会更集中在同理、沟通、与解决例外状况。



然而，这波转变并非全然正面。AI金币制度可能带来双重影响：一方面，它可能提升整体生产效率，降低部分劳动成本，让社会资源更有效配置；另一方面，它也可能加剧贫富差距。原因在于：能够持续投资AI并掌握使用方式的人，会在竞争中更具优势；而经济条件较弱或数位能力不足的人，可能被逼缩小学习与更新的频率，形成「能力差距」与「收入差距」的循环。



因此，职场流动性可能会增加，跨领域学习会变得更常态。终身教育的重要性将大幅上升：不是一次性学会一门技能，而是要能持续更新工具与流程，理解AI何时能帮忙、何时必须停下来由人类决策。这也将带来新的社会议题——例如：教育资源是否能普及、不同年龄层能否被照顾、以及AI工具使用是否会变成隐形的「门槛费」。



面对AI金币时代的来临，政府与企业应及早规划因应措施。政府可考虑提供基础AI金币补贴或教育用途的公共资源，降低新旧落差；企业则应建立较公平、透明的付费机制，避免让关键能力被少数平台垄断。同时，也需强化使用者权益保障，例如资料隐私、模型偏误风险、以及输出内容的责任归属。个人层面则要培养适应力：把AI视为合作伙伴，而不是威胁；学会提问、验证、与整合，而不是盲目依赖。



总之，AI金币不仅是消费新形态，更是重塑蓝领与白领界线的催化剂。唯有主动拥抱改变、同步建立制度与技能的桥梁，人类才能在科技浪潮中找到新的平衡与价值，让效率成为工具，而不是把尊严与机会一并外包。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利