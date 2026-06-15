关志康 - 父母的冷气机：心静自然凉 | 神耆商机

一位七十岁的老板苦笑说，子女问他父亲节想吃甚么，他提议到深圳走走，却被一致反对，理由竟是「商场不够冷」。这个看似微不足道的分歧，却道出了不同世代对「热」与「冷」的截然感受。



对许多年长者而言，冷气从来不是理所当然。上世纪六、七十年代，冷气机仍属奢侈品，风扇已是家中宝物。夏夜开门纳风、以扇取凉，一张草席便是一整个夏天。酷热不是问题，而是生活本身。



因此，今天长者「不怕热」，往往并非真的不热，而是身体与感知早已改变。随着年龄增长，新陈代谢放慢，产热减少；感觉神经的敏感度下降，对温度的反应亦较迟缓。同一个30度的午后，年轻人汗流浃背，长者却仍能从容应对。



但更深层的差异，其实在于心境。年轻时，情绪如火，外界稍有不顺，便容易烦躁不安；随着阅历累积，人对得失进退看得更淡，内心的起伏减少。「心静自然凉」不再只是格言，而是一种可以被体会的身体感受。正如《菜根谭》所言：「心安则身安」，当内在稳定，对外在环境的依赖自然降低。



这种转变，也体现在消费与空间设计之中。一位资深地产界人士曾指出，香港商场长年维持较低温度，是与商业逻辑有关——过去配合正装文化，今天则与消费心理联动：温度偏低，有助延长逗留时间，亦强化「精致」与「高端」的氛围。冷气，某程度上已成为一种隐形的行销工具。



从这个角度看，「冷气开几度」其实不只是技术或成本问题，而是如何回应不同世代的期望。对企业而言，如何在空间设计与服务细节中平衡差异，将越来越重要；而对个人而言，理解彼此的成长背景，或许比争论「自然风」还是「冷气」舒服，更有意义。



健康教育基金会主席

关志康