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郭家耀 - 中电信前景值得乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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郭家耀
7小時前
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产经 专栏
內容

　　中国电信（728）近日推出面向不同客群的系列试商用Token套餐，市场对其盈利模式可能出现结构性转变的预期有所增强。从资本与产业协同角度看，中电信的布局也显示出更长周期的战略意图。

　　近期其成立人工智慧产业私募基金，出资额达20亿元，投向范围涵盖股权投资、投资管理等领域，股权穿透显示与央企战略性新兴产业基金、电讯体系资源等形成多方共建。这种「产业基金+自身算力与模型+生态合作」的模式，有望在AI供给侧加速找到可商用化的技术与应用，进而提升Token生态的内容供给能力。尤其在AI与量子等前沿方向上，若能实现技术转化与工程化落地，未来的商业叙事与产品能力将更有支撑。

　　综合来看，AI Token的推出让中电信走向「AI基础设施供应商」。在模型能力、算力资源、渠道触达与生态运营四方面若能持续兑现，中电信的前景值得乐观。入巿价4.9元，目标价5.5元，止蚀价4.5元。笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

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2026-06-11 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水