闻风至 - 世界杯效应 TCL电子有势跑出 | 鲜股落镬

美国联储局年内加息几无悬念，加上中东局势再度升温，美股周三再急挫，杜指泻近千点，纳指更跌近2%，港股跟随进一步走低，恒生指数一度失守两万四关，最多跌408点报23999点，最终收报24249点，跌158点，连跌第7日。惟全日成交金额则回落至2885.7亿元，跌穿三千亿水平。



2026世界杯将于6月11日开幕、7月20日决赛，今年的电视市场出现明显变化。据报，各大品牌在首季已开始提前备货，零售端的大尺寸与Mini LED销量率先升温，形成一场由世界杯带动的「萤幕升级潮」，其中TCL电子（1070）首季表现已见先行跑出。



首先值得关注的变化是需求时间点的前移。报道指，世界杯令今年电视出货节奏提前，品牌在第一季已加快大尺寸备货。报道亦提到，Mini LED全球出货在首季按年上升102.1%，海外市场增幅更达178.3%，反映高端显示技术正在快速普及。



「萤幕升级潮」带动Mini LED销售



从TCL电子首季业绩可见销售动能强劲，收入按年增加15.3%至292.25亿元，65吋以上及75吋以上产品出货量录得明显升幅。同时，利润率较高的Mini LED电视成为首季最大亮点。期内全球出货量按年上升102.1%，带动其出货量占比按年提升6.6 个百分点至15.4%；海外市场出货量更录得178.3%的强劲增长，反映高阶产品需求持续加速。



得益于大屏与高阶产品比重提升，TCL电子首季毛利率由去年同期的14.6%改善至16.1%。毛利改善直接推动盈利增长，首季纯利按年增加124%至3.59亿元，成功交出一份价量齐升的成绩表。



TCL电子在首季已展现「价量齐升」的明确走势，可谓交足功课，踏入第2季，全球正式进入世界杯备战期，正是换萤幕的需求高峰，在首季已成功跑出的基础上，TCL电子在大尺寸、市占率及产品组合上的优势有望持续放大，第2季销量表现更值得期待。



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