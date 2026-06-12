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大行晨报 - 金价下跌短线宜观望｜大行晨报

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　　中东地缘政治局势再度升温。美国连续第二天打击伊朗境内目标，总统特朗普指责伊朗拖延临时和平协议谈判，脆弱停火遭受进一步考验，据报伊朗称霍尔木兹海峡对所有类型船只关闭。以色列国防部长表示与伊朗的战争远未结束。原油价格周三再度上扬，执笔之时正于每桶90美元水平整固。

　　受能源成本上涨推动，美国5月通胀（CPI）升幅创逾3年来最高水平，而实际平均时薪则创3年多来最大降幅。数据显示，美国5月消费者物价指数（CPI）按年升4.2%，核心通胀按年升2.9%，两者均符合预期。通胀升温加上美伊局势再度出现纷争，令美汇指数持续于100水平之上高位整固。

加息预期升温构成压力

　　另一边厢，受美元于高位徘徊影响，金价最近持续向下，更于周三失守250天线，逐渐逼近每盎司4000美元水平。近期金价走低，除了受市场重新定价联储局利率路径引发的美国国债孳息率急升有关，其次，随着投资者对人工智能热度攀升，环球资金大量流入人工智能板块和相关资产，投资者短期对黄金等避险资产兴趣较低。美国现时数据反映美国就业及通胀均强劲，市场对下半年加息预期升温，对金价构成压力。

　　现时金价已跌穿每盎司4404美元的重要支撑位，更于周三盘中进一步下试4170美元水平，之后于周四盘中一度低见每盎司4024.02美元，创下2025年11月以来的新低。现时我们仍建议投资者维持观望，待美元走势较明朗后再做部署。不过需留意现货金价现时各项技术指标已见超卖，短线不排除出现技术反弹从而令到金价震荡整固。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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